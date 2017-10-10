中国定向降准着眼结构性改革 新措施明年1月实施

英媒称，全家团圆的假日可能非常辛苦。但得益于中国人民银行注射的镇静剂，中国10月初放假时，金融市场至少通常不会出现焦虑情绪。上周末，中国央行适时公布了降低银行准备金要求的详细计划。此后香港的金融股猛涨5%，引领恒生中国企业指数涨至两年来的高点。但若希望官方放宽信贷政策则不大可能实现。
据英国《金融时报》网站10月4日报道，理论上，放宽存贷比规定可以释放高达一万亿元人民币的流动性。至少九成的银行将有资格执行这一放宽限制的措施，央行将聚焦提供小微企业贷款和助学贷款等“普惠金融服务”的金融机构定向降准。
一些银行已经从2015年的一次类似降准行动中获益，而新措施将进一步扩大降准范围。新措施将推迟到明年1月实施。有鉴于此，此次注入流动性不同于过去的节前镇静剂。各银行将有时间调整自己的贷款账目。
央行希望银行能够逐渐远离过度借贷的大型国企，转向资金不足的小型企业，后者往往为私人所有且更高产。中国较高的准备金率促使规模较小的省级银行设法从事表外信贷活动。降准后它们应能转而使用存款，从而降低风险。全球资产规模最大的中国工商银行将成为连带受益者。
这么做与其说是为了注入流动性，不如说是为了推进结构性改革。不过市场却更喜欢前一种解释。这就是银行股价格突破账面价值，从而使资本募集成为可能的原因。银行的明智做法将是，在这一小型泡沫瘪下去之前对这个机会加以利用。
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