美国退出联合国教科文组织只因为钱？其实是被这件事激怒了

外媒称，美国国务院10月12日发表声明说，美国将退出联合国教科文组织（UNESCO），该决定将于2018年12月31日生效。
据路透社10月12日报道，美国国务院说：“作出这个决定并非轻率，这反映出美国对拖欠越来越多会费的忧虑，认为该组织需要进行根本改革，而且还因为联合国教科文组织中依然存在针对以色列的偏见。”
另据法新社10月12日报道，美国当日宣布将退出联合国教科文组织，它指责该组织有“针对以色列的偏见”。
美国国务院女发言人希瑟·诺尔特说，华盛顿将成立一个“观察员团”，以取代目前美国在这个总部设在巴黎的组织的代表团。
报道称，2011年，尽管以色列表示反对，但联合国教科文组织决定给予巴勒斯坦该组织正式成员地位，此事激怒了美国。
华盛顿反对联合国机构承认巴勒斯坦是一个国家的任何举动，认为这需要等到通过谈判达成中东和平协议后才可以。
报道称，由于奉行所谓“美国优先”的外交政策，美国总统特朗普领导的政府目前也在重新审视美国的多边义务。
另据路透社10月12日报道，联合国教科文组织当日对美国决定退出该组织表示遗憾。
联合国教科文组织总干事博科娃在一份声明中说：“在接到美国国务卿蒂勒森的官方通报后，我作为联合国教科文组织总干事对美国退出联合国教科文组织的决定深表遗憾。”
博科娃还说，美国的退出是联合国大家庭的损失，也不利于多边主义。
报道称，美国在2011年停止向联合国教科文组织缴费，以抗议该组织接纳巴勒斯坦为正式成员。
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