中国成电竞行业先驱：年轻人打造的“平行世界”

外媒称，以前的年轻人是在球场上花费大量时间，眼下则是徜徉在电脑游戏的世界里。
据瑞士《新苏黎世报》网站10月11日报道称，自9月底起，24支队伍在中国争夺《英雄联盟》电竞赛事的世界冠军。能容纳9万名观众的北京总决赛现场的门票已经销售一空。届时，全球数百上万粉丝将在网上与他们的明星共同狂欢。
其中一支参赛队伍EDG队2015年就已经在美国拿过一次冠军，但该队创建人之一吴历华仍非常谨慎——尽管此次是在本土作战而且他对小伙子们很有信心。
和象棋一样，关于被列入电子竞技的电脑游戏是否体能运动不足的讨论并不罕见。比赛队伍往往会研究各种战略力争在对阵中出其不意。同时，吴历华认为，比赛有明确的规则，所以电子竞技是公平的——就和很多种体育运动一样。
报道称，中国政府2003年就已经回答了它对电竞运动的看法：自那以来电竞运动就是中国正式承认的99种体育运动之一。北京由此搭上了一班欧美在上世纪90年代末开出的列车。直到进入新世纪，随着富裕水平的不断提高和通信设施的完善，中国人才慢慢开始对这种新的体育活动满腔热情。眼下这个亚洲国家在电脑游戏和电竞运动方面是世界市场的领头羊。据Newzoo咨询公司的估计，在电脑或智能手机上玩游戏的中国人有5.6亿。而其他统计给出的数字甚至更高。
全球约6亿电竞爱好者中有大约2亿在中国。电子竞技与往往是自己玩的传统视频游戏之间的分界线很难划清。由于电竞是两人或多人通过电脑或手机比赛，因此它多了一些竞争性。此外99%的电竞爱好者自己也玩。这个比例是其他体育运动只能艳羡的。虽然球场内或者是电视机前很多大腹便便的球迷们理论上是比谁都懂行，但是他们自己却从不下场，更不要说是成为职业选手了。
据Newzoo咨询公司称，去年全球电脑游戏行业共赚得1000亿美元，比2015年高近9%，其中有1/4是在中国赚到的。几大公司主导全球市场的同时，该行业未来几年也面临着转变。
到目前为止它们主要靠电脑游戏赚钱，但对手游的需求正在增大。曾经主导电脑游戏市场的韩国人错失了这一发展机会。而EDG认识到这一变化，眼下也在打造一支参加手游比赛的队伍。
报道称，业内的明星选手身价不菲。“有一次花了5500万人民币的赔偿金”，吴历华透露说。与选手的合约平均为期三年。电竞运动的顶尖高手年收入高达2000万元人民币。这样的数字也从经济学角度证实了该项运动突飞猛进的程度。电竞选手的最佳年龄段在17岁至24岁之间，此时的反应速度和集中力都非常高。残酷的事实是：之后它们就急剧下降。在电竞运动中，25岁就已经属于必须退役的“老人”了。
EDG的退役选手中有的继续读书，有的留在队内担任顾问或教练。在活跃时期非常受欢迎的那些选手退役后会成为电竞运动大使——这样的模式在足球和网球等体育运动中已经为人所熟知了。
吴历华称，EDG这样的一支队伍每年的开销在5000万至6000万元之间。韩国的电竞队伍往往有三星等大企业支持。“电竞运动可能是第一个中国不仅是照搬而且也担当起先驱角色的行业”，吴历华说。
EDG有四个资金支柱：首先是队伍与直播平台签约，这样粉丝就可以在训练期间看到他们的偶像。它也成功争取到英特尔、吉列等大企业赞助商作为资金的第二个来源。此外吴历华致力于纪念商品的销售。甚至是专为选手开发的座椅粉丝都可以在网上买到。最后，吴历华和合作伙伴考虑将明星选手的日常生活制作成真人秀节目迎合市场需求。
受欢迎的选手还宣布直播训练内容。训练还未开始就已经有15万人加入观看直播。几分钟内，人数迅速增多到120万。
这显示，年轻人已经建立起一个比他们年长的各代人都完全陌生的平行世界，他们在这里嬉闹玩耍并相互交流。以前他们在足球场上碰面，今天他们在网上进行社交。
报道称，在大数据时代，这样的渠道如黄金般宝贵。企业可以收集到大量有关“95后”关注焦点的信息——这是在现实世界里很难接触的一代人，因为他们沉浸在因特网当中。企业了解到的不仅仅是用户的年龄和性别这样简单的信息。由于这些年轻人是未来的消费者，有大量数据为基础就可以为他们量身定制个性化的广告和信息。大数据在欧洲还是理论，在中国却已是现实。
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