美前官员：特朗普将软实力影响“拱手让中国”

美国消费者新闻与商业频道网站10月11日刊发文章《智库表示，特朗普正将美国实力中至关重要的一部分拱手让与中国》称，美国财政部前官员说，美国总统唐纳德·特朗普的“美国优先”立场正导致美国在世界舞台上变得越来越孤立，并且中国也正在迅速夺走美国的软实力。
文章引述奥巴马政府时期的财政部官员斯科特·莫里斯的话说，这种转变在本周于华盛顿举行的世界银行和国际货币基金组织年度会议上表现得极为明显。莫里斯曾负责监督美国全球发展政策，并且与世界银行有过合作。
莫里斯说：“中国正期望通过极其高调的活动来展示其投资额高达数万亿美元的‘一带一路’倡议，而美国官员却想对任何事情都说不：对有关世界银行的雄心壮志说不，对贸易协议说不。”
他还说：“这传递出一种国际社会上其他国家都不太能接受的信号。”
文章称，在世界银行和国际货币基金组织——为全球金融稳定提供支持并提供发展援助的两大多边机构——召开会议之际，特朗普周三再次暗示，他可能将退出北美自由贸易协定。
目前在智库全球发展中心担任高级研究员的莫里斯说，特朗普政府在国际关系方面各式各样的表态“令人不安”，并且他还担心这种做法可能会影响美国的影响力，尤其是通过世界银行和国际货币基金组织所施加的影响力。
莫里斯说：“本届美国政府在会议上完全背离此前政策，这一做法传递出一种信号，你应当停止借钱给那么多的国家，并且真得开始放慢脚步了。我认为这并不是世界上其他国家的立场。因此，美国正变得越来越孤立。”
在莫里斯发表上述评论前，美国援助行动调查追踪机构在周三发布的一份报告中说，中国有可能取代美国成为世界上多数发展中国家的最大援助国。特朗普已经呼吁大幅削减援助规模，而此举也已经引发国际社会的忧虑，并且已经遭到多名白宫前官员和企业高管的严厉批评。
莫里斯说：“从目前的情况来看，‘美国优先’实际上是美国开支缩减计划。本届政府试图退出多个多边协议和多边机构。这种做法正在造成损害。我认为，最重要的是，这种做法正在对美国造成损害。”
莫里斯说，抛开美国在国际舞台上正变得越来越孤立不谈，特朗普的保护主义也有可能对世界银行、国际货币基金组织等多边机构造成损害。
他说：“中国会将一些成员国带到其他会场，亚洲基础设施投资银行从某种程度上说就是其中最为典型的一个例子。”
亚投行是中国针对亚洲基础设施建设而倡议成立的新多边借贷机构。这个新的机构说，预计在今年年底前其成员数将增至85个。亚投行既能对世界银行进行补充，又会同后者相互竞争。
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