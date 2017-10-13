马来西亚：古貌新颜 中医App应时而生

今年年初，马来西亚刚刚推出了一个整合中医师及诊所的App。它统合了全马来西亚所有登记的中医诊所和驻诊医师，以便让患者及时找到附近的诊所。同时，还可以看到各个中医师的简介及专长，并且可以及时完成线上预约。该App还链接了导航系统，可以把患者直接带到诊所门口。谁曾想过印象中稍显古板的中医师和传统的疗法，竟然也赶上了这班科技的快车。
马来西亚位于东南亚，分为东马及西马两部分，人口约3100万。在马来西亚，政府医院和民间都倾向于以西医为主的诊断及治疗。老一辈的想法及崇洋的思想根深蒂固，再加上西医普遍对中医缺乏了解，所以一度对中医非常排斥，更有甚者，把所有肝脏和肾脏的衰竭都归咎于中药的长期使用，因此阻碍了中医发展。好在随着人们对不同医学认识的深入以及对健康的不断追求，包括中医在内的传统医学开始得到政府的认可与推广。
马来西亚卫生部从1987年开始研究拟定包括中医在内的替代疗法的草案，并在1996年正式成立了相关部门，开展一系列研究项目。2006年，马来西亚在3家政府医院开始试行整合医疗计划，将马来按摩、针灸、草药等在内的5种传统医学疗法与现代医学整合，共同服务民众健康。2011年，实施整合医疗计划的医院增加到12家，且医院数呈逐年上升趋势。
同时，为了更好的维护民众健康，马来西亚健康部支持任何将传统、替代医学与现代医学进行整合的努力，这款App的推出就是政府与民众共同努力的成果之一。
相信当古老的中医换上高科技的新颜，一定会展现更耀眼的光芒。（郑美晴医生/马来西亚）
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