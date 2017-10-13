美媒称中国对全球经济举足轻重：没有中国全球GDP将少增1/3

美国《华尔街日报》网站10月11日刊文称，中国未来五年的发展道路将对全球市场和经济产生重大影响，中国并非只是大而已，中国经济的开放、金融市场的发展和国民日益增长的财富令它以前所未有的程度与世界其他地区相融合，全球经济增长、通货膨胀、就业、金融市场都将受到中国影响。以下列出了投资者需要认真关注中国的几大原因：
中国产品价格
中国价格、即来自中国的进口商品的价格对美国带来了巨大影响，在帮助拉低通胀的同时对美国国内制造商构成了挑战。中国的工资不断上涨可能会推高价格，使得美国制造商更具竞争力，但让消费者支付更高的价格。
富裕中国的影响
一个富裕的中国对于全世界意义重大，如果没有中国经济的强劲增长，过去五年全球GDP将少增三分之一。
中国人全球经济地位提升
快速增长提高了中国人的收入，不仅让人们在全球经济中拥有了一席之地，而且使得经济状况良好与人们息息相关。
抛售美国证券
美国对中国贸易赤字的另一面是，中国积累了超过1.5万亿美元的美国证券。一项挥之不去的担忧是，如果中国将其卖出会发生什么？
中国客户
从采矿到技术和汽车，各个行业现在都越来越依赖中国客户，中国的私家车数量在过去十年中增加了九倍，使得它成为世界第一大汽车市场。
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