世界向东看 学习中国成潮流

香港《东方日报》10月11日刊发题为《学习中国成潮流 向东看争先恐后》的文章称，中国模式不仅在发展中国家开始流行，同时也在发达国家生根。中国崛起大潮流之下，原本是世界舞台看客的中国，现已变成世界舞台的主角。
文章称，近日一段卡塔尔阅兵的视频在中国内地网络迅速走红，视频中卡塔尔警察伴随着《中国人民解放军进行曲》，在汉语口令指挥下踢着正步前进。随着中国崛起，向东看学习中国正成为国际社会潮流。
卡塔尔过往采用英式阅兵，整个口令都是英语，但中国过去几次阅兵，雄壮的军姿和整齐的步伐皆让卡塔尔当局印象深刻，卡当局希望在今年国庆阅兵上引入中国队列模式。因此，今年3月，卡塔尔警察学院邀请中国警察前往多哈，对14名卡塔尔教官进行队列培训，全程用汉语口令。于是，在网络上才会看到阿拉伯人喊着汉语口令踢正步的一幕。
事实上，中国模式不仅在发展中国家开始流行，同时也在发达国家生根。今年，英国教育部门决定系统性引进中国数学教材和理念。英国教育部斥资4100万英镑（约合3.57亿元人民币——本网注）支持推广“上海教学模式”，将8000所中小学纳入其中。英国官员说，这些措施将确保年轻人能对“日后的学习和21世纪的职场”准备充分。这也是中式课堂教学、教师培训、教育理念对发达国家的首次全方位输出。
文章称，以往都是中国向西方国家取经，如今却是发达国家开始向中国学习，正可谓“三十年河东，三十年河西”。英国之所以如此放低身段，主要是中国学生的数学能力一直名列世界前茅，比英国学生高出太多，甚至有媒体指一些英国教师被九九乘法表“震惊”。
除了数学之外，英国很多人学习外语都将汉语放在首选。此前，英国学生学习外语，不是选择法语，就是德语或西班牙语，但现在许多英国父母认为，汉语才是英语之外最重要的语言，能否熟练掌握汉语足以影响孩子的未来。英国前首相卡梅伦更呼吁英国儿童，“不要再学法语，改学汉语”。
卡梅伦表示，希望英国和世界上成长最快速的经济体连接，这就包括年轻人要学习的语言未来能在商业领域得以运用。当现在仍在学校的英国学生走向社会时，中国会变成世界上最大的经济体。所以是时候把眼光从传统的法语和德语上转移，让更多孩子学习汉语了。卡梅伦这话颇有远见，与早前法国总统马克龙的言论异曲同工。
文章称，在中国崛起大潮流之下，原本是世界舞台看客的中国，现已变成世界舞台的主角。从中国制造到中国智造，从中国速度到中国高度，从中国经验到中国模式，从中国语言到中国文化，从中国精彩到中国奇迹，各国争先恐后地引进学习模仿。外国的月亮比中国圆的神话，一去不复返了。
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