亲生父母逼14岁儿子跳车碰瓷：“骨折是个好机会 多做几次”！

案发：作案被识破
这起碰瓷案，发生在10月28日下午，宁波火车站南站。
老黄（化名）是这里的三轮车夫，一个中年女子带着一对儿女坐上了他的车，说是去汽车东站。开到新河路段时，路上有点颠簸，他听到女子喊他：停下停下！
车里10来岁的男孩捂着头直喊痛。
女子说，三轮车颠簸的时候，儿子的头撞在车上了，撞伤了，要求送医院看病。
老黄是个残疾人，家里经济条件不宽裕，看到自己车子骑得好好的，乘客却要求赔偿，怀疑对方在敲竹杠。
他调转车头，又把这一家子乘客拉回宁波南站，并拨打了110。
这时候，女子可能给丈夫打电话了，一位40岁左右的中年男子也到了南站，他跟女子一样说法，要求老黄送儿子去医院看病。
三轮车载客点聚集着不少车夫。突然，一位师傅叫了起来，怎么又是你们！
这位师傅姓陈，也是名残疾人。
10月8日上午，他开着三轮车经过大沙泥街，这两个孩子和他们的父亲坐他的车，也说是到汽车东站，开到宁穿路和兰亭路路口时，车上父亲说到了。
陈师傅把车停稳，然后就看到男孩躺在车边上的地上。
孩子父亲说孩子头部受伤了，需要去医院检查。陈师傅带着去了，检查结果显示，男孩颅骨骨折，需要留院观察两到三天。
陈师傅想，从我车上摔下去，自己是有责任，愿意承担医药费。结果，孩子父亲始终不让孩子留院观察，反而问他要医药费5000元。
这时，孩子的妈妈也来了。双方经过一番协商，最终，陈师傅掏了4000元现金，其中，医院检查费用410元左右，给孩子父亲的医药费3600元。
陈师傅这段故事一讲，老黄跟其他车夫们心里有底了，这明显是碰瓷，正准备把这对夫妻和儿女围住时，孩子父亲远远看到民警来了，撒腿就跑了。
小罗：经不住父母打骂被迫碰瓷
随后，民警把双方带到派出所后，给孩子父亲打电话，说调解成功需要他签字。孩子父亲以为可以拿钱了，兴冲冲打了辆出租车赶过来，被民警拿下。
在派出所里，被骗的车夫并不仅仅只有老黄和陈师傅，民警还找到了一位67岁的陈师傅。
这是人证物证都在的碰瓷。
在民警的攻心下，这对夫妻很快交待了情况。男的姓罗，44岁，女的姓刘，39岁，四川宜宾人，小学文化，有一对儿女，儿子14岁，女儿9岁，一家人暂住在台州临海。其中，小罗在当地的一所中学读初一。
他们已经碰瓷了十多次。其中，临海两次，宁波三次，路桥有十多次，温岭和仙居也有好几次，共骗了13000多元。
第一次碰瓷是在2016年的夏天，小罗记得非常清楚。“那是在快开学的前几天，爸爸妈妈叫我去碰瓷，说家里缺钱用。”
小罗的父母没什么工作，在外面借了很多钱，心情不好的时候，经常会打骂小罗。听到让他去碰瓷时，小罗不想去，但经不住爸妈骂他。
“爸爸带着我和妹妹去了临海汽车站，坐了一辆蓝色的机动三轮车。三轮车开到临海市唐里村的一条路上时，车子颠簸得很厉害。爸爸拍拍我的肩膀，说快到了。”
“我知道他叫我跳下车去，我害怕。可是，我不跳，到家里他会打我。于是，我就跳下去了，手臂擦破了。”
这一趟碰瓷，司机一开始不想赔，但是，罗某报警了，经过交警调解，他拿到了司机赔付的1000元钱。
按照小罗的话来说，父母就像是上瘾一样，让他经常去碰瓷。
不过，第二次碰瓷，他们没拿到钱。因为司机不肯赔钱，交警介入后，发现他们是第二次，没有支持。
“我不喜欢干这样的事，可是，爸爸妈妈总打我，我只好偷偷跑回四川老家。后来，妈妈打电话过来，说不打我也不让我去碰瓷了，我才又回到了临海。”
今年的8月20日，小罗快开学了，可家里没钱用，他的父母重启了碰瓷的招数。
这一次碰瓷，罗某又拿到了1000元钱，但是，儿子小罗摔的颅骨骨折。
回想当时一幕时，小罗说，“那个三轮车司机开得很快，我不敢跳。爸爸妈妈用凶巴巴的眼神瞪着我。我怕，我只好跳下去了。”
颅骨骨折后，他的父母并没有带他去医院看病，而是找了小诊所看了几次，花了200元钱左右。等他的头不痛时，他们反而变本加厉了。
“爸爸妈妈说，我现在颅骨骨折，是个好机会，多做几次。”
接下来的日子里，每到周五、周六、周日，罗某夫妻带着儿子女儿到处碰瓷。
其中，宁波的陈师傅掏了3600元，是“收入”最高的一次。
父亲谎称碰瓷是儿子想出来的
每到周末，别人家的孩子总有上不完的培训班，而小罗，如果不是这一次报警，他应该还在四处碰瓷的路上。
对此，父亲罗某却没有丝毫悔意，他说，因为欠的债多，没办法。
他甚至把碰瓷的想法推给儿子。“是儿子想到的，有一次，他坐车摔伤赔了650元，说电视里有这样做，可以骗钱。我默许了。”
对此，母亲刘某则说，是自己看电视想到这么做提出来。
“因为家里实在太穷了，孩子读书也读不起，还欠了银行5万元。我和老公为了来钱，就教儿子跳车的方式碰瓷。”
每到三轮车颠簸或转弯的时候，她和老公会叫儿子跳下三轮车，假装因为三轮车开的不好摔下去了。
“然后我叫儿子喊疼，我和老公出面叫司机赔钱。”
每当小罗不愿意去碰瓷时，刘某总会跟他好好讲，去挣点钱。如果不做，就不让他读书，让他把学费拿回来。“老公的脾气不好，经常发火，儿子怕他，也跑了好几次，但是不管他愿不愿意，我们都带他去碰瓷。”
这些碰瓷骗来的钱，刘某说，一部分用来给两个孩子交学费，一部分给骨折的婆婆看病花了，还有一部分用来家用。
听说自己要被刑拘的时候，刘某似乎才良心发现。
审询室里，她流着泪说，“我后悔了，知道自己错了，就放我们回去吧，我保证以后什么事都不会发生，我会把两个孩子教育成人。”
“孩子，妈妈对不起你，但是你要听话，爸妈不是有意要这样。你们好好读书。”
这两天，小罗兄妹的情况比在家时更好了，民警给他们在宾馆开了房间，带他们去食堂吃饭。
小罗说，饭菜很好吃，有肉丸子，早上的菜也很多，家里最多三四样菜，隔几天才能吃到肉。
在家里，小罗其实是个很能干的孩子，7岁学会做饭，8岁会蛋炒饭，10岁会自己洗衣服。
兄妹何去何从成难题
当民警问到他们今后打算的时候，他说，他可能会带着妹妹在临海上完学，再回四川老家，也有可能直接回老家，跟奶奶一起生活。
“老家的学费比较便宜。我想，我可以上山挖草药卖钱，也能去河里抓小龙虾。小龙虾现在很贵的，一斤能卖20多元。”说这话的时候，他的眼睛里亮晶晶。
但是，小罗毕竟是长大了，好几次问民警，爸爸妈妈会怎么处理。
他担心他们，又不担心他们，既想让他们出来，又担心他们打他。
说到父母让他碰瓷的时候，小罗说，他并不恨他们。“伤心的时候，我会哭一下，过两天就好了。”
“我从来没有把心里话跟别人讲过，11岁时，他们打骂我，不喜欢我，喜欢妹妹，我在日记上写了一次，这是唯一的一次。”
福明派出所所长林烜说，所里会尽一切努力帮助这两个孩子，明天早上将派人送他们回临海。“刚刚我跟学校校长沟通了，他也很为难，后期照顾他们是个难题啊……”
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