中国离婚率逐年攀升：“家暴”与“外遇”是主因

港媒称，与可能已经选择忍受不幸婚姻的老一辈不同，离婚在中国内地已不再是社会禁忌。想要离婚的夫妻既可以到民政部门登记离婚（说明他们已经同意分道扬镳），也可以通过法院起诉离婚（法院会就子女的抚养权和财产的处置作出判决）。
据香港《南华早报》网站10月30日报道，今年上半年，在民政部门登记离婚的夫妻就有185万对，与去年同期相比增长超过10%。大约30年前，一年只有大约46万对夫妻在民政部门登记离婚。到2016年，全年的登记离婚数量已经超过415万对。
报道称，据2015年的一项调查，中国人的平均结婚年龄为26岁。
许多两性关系专家和律师认为，离婚率不断升高是因为更高的期望值以及越来越高的经济独立程度（尤其是女性）。
但是，急剧攀升的离婚数据中隐藏着一个更加黑暗的真相：家庭暴力和婚外情是中国内地夫妻离婚的主要原因。
北京市第二中级人民法院3月发布的数据显示，去年该院的离婚案件中，有高达93%的案件与家庭暴力或婚外情有关。
交友服务提供商世纪佳缘4月进行的一项调查发现，离异女性会员中有18%将家庭暴力选为离婚原因；38%的离异女性称她们选择离婚是因为丈夫出轨。离异会员中，选择在婚后1至5年间结束婚姻的占41%。
北京的律师吕孝权（音）说，其律师事务所自成立以来所接到的1200个法律咨询中，大多数与家庭暴力或婚外情有关。
世纪佳缘网站上一位要求匿名的两性关系专家说，家庭暴力既包括身体上的打击，也包括情感上的打击以及以不理不睬或缺乏交流为代表的“冷暴力”。
北京的律师张起淮在职业生涯中代理过200多件离婚案。他说，上述93%的离婚案件与家庭暴力或婚外情有关的数据，与他的经验相符。
张起淮说：“受西方文化影响，许多夫妻现在追求的是浪漫的关系。经济条件的改善使得他们更有能力带情人去饭店和酒店。社交网络也使得寻找一夜情变得容易得多。”
张起淮说，夫妻已经提高了对浪漫关系的期望值，并且也更加关注“精神层面”的生活。
张起淮说：“（婚姻）过去为的是提供稳定的家庭结构，确保老年人和儿童能够得到照看，但现在已经不是这样了。”
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