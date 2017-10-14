新加坡家庭共享产业兴起

据美国彭博社10月12日报道，当新加坡一方面在努力发展旅游业的同时，其家庭共享产业已成为经济学家面临的难题。
尽管新加坡政府规定限制Airbnb等共享企业在新加坡的运营，但有迹象表明，当地共享家庭数量已经越来越多。今年居民对私人住宅短期租赁的抱怨有所上升，而游客数量的激增却并没有反映在酒店收入中，这表明，更多的游客可能会住在私人住宅里。
报道认为，它突显出了新加坡政府在试图让居民适应不断变化的全球经济中面临的挑战。新加坡当局正努力将新加坡建设成数字经济，但必须做到在平衡这些规定的同时又不疏远那些对陌生人横扫社区而感到痛苦的公民。
今年五月，新加坡市区重建局为此类私人出租设定了三个月的最低标准——这与Airbnb典型用户的日常生活方式有直接的冲突。8月，新加坡国家发展部部长Lawrence Wong说，今年的前7个月，已有415个短期租赁的案例被上报给政府，按照这一速度，2017年将达到711例，超过去年的608和377例。
新加坡市区重建局在邮件回答提问时表示，“2015年开始的一项关于短期住宿的公开咨项目询，以及与Airbnb和酒店运营商等行业参与者的单独谈判，并没有达成明确的共识。需要解决的问题包括隐私、税收和居民的安全问题。但该机构表示，将很快进行另一项公开磋商。
新加坡的高级经济学家蔡学敏研究了大量的旅游数据，这些数据有助于在缺乏全面、公开的公司运营数据的情况下，体现家庭共享市场的规模。看到酒店的收入陷入困境，国际游客人数上升，但酒店房价相对停滞不前，蔡得出结论说，非正式的短期租赁肯定得到了增加。(环球网)
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