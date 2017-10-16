在德中国料理大师展厨艺引围观 被赞“艺术家”

德媒称，觉得自己煎的牛排又硬又韧，毫无口感？德国华人料理大师王潇透露了几大窍门，让你在家也能轻松煎出软嫩多汁的牛排，被誉为“了不起的料理大师”。
据德国之声电台网站10月11日报道，“煎牛排，比如200克到250克的牛眼排，先要下盐，一定早点从冰箱里拿出肉，放在室内回温。选锅很重要，尽量选厚锅，越厚越好，它能够存储热量，一块很大牛排放上去容易保持恒温，锁住肉汁，煎出来口感才会好。”马上要进行一场花式铁板烧表演的王潇毫不保留地道出了自己的诀窍。
王潇称，有时候在国内餐馆花上高价点一份进口牛排，却觉得并不太好吃，除了烹饪手法不够成熟外，与食材质量大有关系：“这跟中国进口政策有关，比如澳大利亚牛排，就不能进口新鲜的，只是冻鲜，口感当然不同。中国现在除了日本和牛外，其他的种类牛肉相对来说，价钱高，但是买不到很好的，” 王潇补充说道，“不过现在国内市场慢慢开放，已经进口美国牛肉了，我相信不久的中国肉类市场会丰富多彩。”
报道称，在全球最大规模的世界食品博览会上，各路米其林星级厨师大显身手，各个展厅更像是一场高手云集的武林大会，王潇的每次表演，展台前都挤满了观众。展台上，王潇“人刀合一”，将一枚生鸡蛋在铁板上轻轻旋转，接着猛地将蛋抛向空中，利落地甩刀相接，鸡蛋像一枚乒乓球一样，被连续抛接几次却毫发无损，最后一次，落下来的鸡蛋恰好在刀的边缘上裂开一半。这位料理大师飞刀弄铲，切、炒、摆盘行云流水，一气呵成，一连串娴熟潇洒的动作让围观的看客阵阵叫好。端至面前，牛肉香气四溢，外焦里嫩，虾肉清甜弹嫩，丰腴肥美，引得前来品尝的民众排起长龙。
从事食品行业多年的迈尔与王潇相识多年，他称这位留德华人是“了不起的料理大师”：“每次与他合作都是一种享受，他在我眼中是一个艺术家，在德国，他的表演就像一场视觉盛宴，是我在德国见到的最了不起的料理大师，有很高的水准，在业界是有口碑的代表性人物。”
报道称，正所谓“台上一分钟，台下十年功”，看似气定神闲的表演秀的背后是大量的练习，生活在柏林的王潇来德十几年，回忆起学徒时期感慨万分，工科出身的他偶遇日本料理名师，在汉堡整整学习了三年。初期时与师傅用英语沟通，听不懂的时候就写汉字，后来他又学习了一些日语，日本大师要求十分严格仔细：“事无巨细，哪怕是再小一条鱼，上面一丁点鱼鳞都不能剩下的，绝对要处理的干干净净。学的时候，比如杀鱼的时候手一抖破胆了，切的时候刀锋偏了就要被师傅骂。”
严谨、自律、精准都是王潇对待工作的态度，除了牛排，寿司也是他的拿手招牌。那么做寿司他有什么关键技巧？王潇不假思索地说：“寿司80%看怎么处理米饭，20%看怎么处理鱼，最好的寿司对我来说，是鱼的温度和切的技巧，还有米饭的处理。”
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