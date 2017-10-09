装备多型武器 乌“机器人战士”明年或上战场

外媒称，我们即将进入机器人战争的时代了吗？据防务一号网站报道，乌克兰军队领导人9日在华盛顿特区召开的美国陆军协会年会上，骄傲地展示了他们的“幻影”机器人。这种机器人尚处于试验阶段，但据报道最早可能于明年投入乌克兰境内的战场。
据美国《新闻周刊》网站报道，“幻影”机器人可以根据地形配备车轮或坦克式履带。它还能装备反坦克武器、榴弹发射器或机枪。
报道称，该机器人还配备了备用微波通信线路，即使与操作者的连接被阻或遭到黑客袭击也能继续运转。
几十年来，无人驾驶地面车辆已经被用于各个冲突地区的拆弹任务，但是为之装备武器还是相对较新的概念。相比之下，无人驾驶航天器——通常是指无人机——已经作为武器用于作战行动，特别是美军。
报道称，俄罗斯斥巨资研制各种武装无人驾驶地面车辆。比如在叙利亚，俄罗斯用上了“天王星-6”机器人，这是一种可以协助排雷、拆除路边炸弹和未爆炸弹药的无人驾驶地面车辆。俄罗斯还研制了体积更大的无人驾驶地面车辆“天王星-9”机器人，用于作战行动。“天王星-9”机器人装备了一门30毫米口径炮、一架7.62毫米口径机枪和反坦克火箭。俄罗斯认为在不久的未来，“天王星-9”能用于叙利亚战场。
报道称，随着机器人战争变得越来越常见，专家警告说，我们对这种技术利用的整体影响还不甚了解。
另据英国《每日邮报》网站10月13日报道，乌克兰军事官员公布了一款可以改变行进模式、甚至更换所携带武器种类的作战机器人。
报道援引防务一号网站消息称，“幻影”地面机器人可装配坦克式履带或6个轮子，还能携带反坦克武器、榴弹发射器或机枪。
“幻影”机器人一次可行驶20公里，最高时速可达38公里。这种多用途机器人可以使用安全的无线电频道进行遥控操作，或是使用5公里长的光缆，配备昼夜瞄准系统，可以朝1公里开外的目标开火。
乌克兰国防工业公司负责人罗曼·罗曼诺夫去年谈到这项技术时说：“无人驾驶多用途战术车辆‘幻影’机器人是应对技术时代的挑战，顺应时代要求而创造出的全新武器装备种类：它无人驾驶、多功能，并且能承担现在只能由军人承担的具有生命危险的任务。”
防务一号网站报道称，本周在华盛顿参加机器人演示的官员说，这种新型地面机器人可能用于乌克兰同俄罗斯支持的部队作战。
报道称，俄罗斯也有地面机器人，但尚未表示准备进行部署。
隶属美国海军分析中心的国际事务集团副研究员塞缪尔·本德特告诉防务一号网站：“乌克兰冲突的有趣之处在于，研制自认为有助于作战行动的无人驾驶系统的居然是乌克兰一方。‘幻影’机器人就是这样一种系统。”
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