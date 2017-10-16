空客庞巴迪“联姻”互补短板 欲与波音决雌雄

外媒称，加拿大庞巴迪公司16日宣布，空中客车公司将收购该公司C系列喷气式客机项目的多数股权。C系列飞机主打100至150座客机市场。
空客庞巴迪互补短板
据埃菲社多伦多10月16日报道，庞巴迪发表公告称，空客将收购该公司C系列客机业务50.01%的股份。而庞巴迪则将持有31%的股权，还有19%由魁北克投资署持有。
报道称，由于收购协议可能导致加拿大就业岗位流失，因此加拿大政府还将开展评估工作，以确保该协议符合国家利益，并能够在本国创造工作岗位。
此前，庞巴迪连遭美国商务部关税惩罚。美国政府认同波音公司对庞巴迪的指控，认定其在获得加拿大当局补贴的情况下，以有失公允的价格销售飞机。
庞巴迪表示，空客将在合同订立、销售、市场技术和客户服务等多方面带来宝贵经验。在空客的全球优势和规模的支持下，C系列客机的主要生产线将保留在加拿大。
然而，庞巴迪和空客共同表示，将在亚拉巴马州为美国客户开启一条总装线。目前空客已经在当地拥有飞机总装线。
C系列客机属于单通道中型客机，可容纳100至150名乘客，将与空客现有的单通道客机业务形成互补。
另据法新社巴黎10月16日报道，空客和庞巴迪16日晚宣布，空客将控股庞巴迪100至150座中程客机项目。空客此举是为了弥补在这一客机品类上的短板。
报道称，这一引人注目的联姻正值庞巴迪与美国关系紧张时刻，美国政府对庞巴迪飞机征收高达220%的关税。波音公司指控庞巴迪接受政府补贴，以低于成本价向达美航空公司倾销客机。空客与庞巴迪的合作会让C系列客机节省很多生产成本，而项目总部会留在魁北克。
空客首席执行官汤姆·恩德斯表示：“这是一个双赢的协议。我确信我们和庞巴迪的合作将极大促进该项目的销售和价值提升。”
庞巴迪总裁阿兰·贝勒马尔说：“我们很荣幸空客能够加入C系列客机项目。空客是我们绝佳的合作伙伴，对魁北克和加拿大都是如此。”
报道称，实际上，两年前双方就已开启了这一联姻的磋商，但该计划一度被废置。空客希望通过C系列飞机补充中程客机A320（140座左右）品类机型。
波音指其系“可疑交易”
据美联社多伦多10月16日报道，加拿大飞机制造商庞巴迪公司16日宣布，以零成本价将其C系列客机的多数股权出售给欧洲航空巨头空中客车公司。
庞巴迪的美国竞争对手波音公司则称，这是两个得到国家资助的竞争对手达成的可疑交易。
报道称，在该交易达成前，庞巴迪的客机销售情况不佳，而且美国商务部刚宣布对庞巴迪征收高额关税，指控这家加拿大企业在美国以低于成本的价格出售C系列客机，并接受政府的补贴。
波音发言人丹·柯伦发表声明说：“这看起来就像是两个得到国家巨额补贴的竞争对手，为规避美国政府最近发现的情况而达成的可疑交易。”
报道认为，庞巴迪此举有可能规避美国正对C系列客机征收的关税。
C系列客机项目总部将留在加拿大，但这种座级为100至150座飞机的第二条装配线将设在空客位于亚拉巴马州莫比尔的工厂，这样就可以在美国出售这种飞机了。
空客首席执行官汤姆·恩德斯说，一架在空客美国公司工厂生产的飞机不会被征收关税。
据美联社报道，这起空客收购案将受到加拿大政府的审查，但一位联邦政府官员说，政府已意识到庞巴迪的C系列客机在没有空客级别合作伙伴情况下所面临的挑战。该官员指出，庞巴迪的C系列客机此前只接到了300多份订单。但与空客合作后，今后20至30年内将接到多达6000份订单。
庞巴迪总裁阿兰·贝勒马尔说，未来他们将得到更多订单并使C系列客机项目的价值翻倍，“保住了美国市场，就保住了这个项目”。
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