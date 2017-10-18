神户制钢造假根源：为维持企业成功假象

英日媒称，神户制钢篡改产品数据的丑闻给日本社会带来很大的震动，同时也给日本视为“立国之本”的制造业的声誉一记猛烈打击。
据《日本经济新闻》网站10月13日报道，神户制钢原是家口碑很好的企业，形象很不错。再加上它的产品是金属，是制造业所需的基本材料，涉及的范围特别广。这些因素都放大了这次事件的影响结果。虽然神钢事件属于一个个案，但是它尖锐地反映了日本企业和日本社会的很多共性问题，带有普遍意义。
报道称，日本社会包括企业的职业道德在内，这些年在走下坡路，有的地方甚至出现了滑坡现象。只不过原来的水准比较高，使得所出现的走下坡路现象不那么惊心动魄，从而没有及时引起人们的警觉。
报道分析认为，这次神钢事件的“重症”之一就是长期的集体造假。事实已判明这次所暴露的神户制钢造假问题并不是一次偶发性的问题。包括管理层在内的员工集体参与的数据造假已持续多年，并得到很多员工的默认。连神钢高层管理人员也不得不公开承认篡改数据并非个别人所为，而是获得了管理层默许，是公司整体性问题。可见，日本制造业一向引以为豪的企业自律、自净、自我纠偏能力正在受到严峻考验。
报道称，从被吹捧为“日本第一”到持续20多年的经济低迷，这些严峻的现实沉重地打击着日本国民的士气。自1992年泡沫经济破灭后，日本经历了“失去的20年”。在这段漫长的时间里，日本人的工资几乎没有上涨，生活水准却在下降。因此，企业内部普遍出现员工士气低落、职业道德下降的现象。员工的责任感和“热爱公司”的精神，已经大大不如以前了。于是，很多以前没有出现的问题现在就很自然地出现了。
报道认为，在这样的背景下，维持企业和产品的成功形象对许多企业来说，成了一个必须要达到的目标。所以，无论是产品质量的数据造假，还是反映企业盈亏的财务数据造假，共同点都是为了制造一个成功的假象。
报道还称，日本企业以前与美国、德国等发达国家比质量，现在又面临着中国企业的竞争，中国产品的质量不断上升，使日本领先的空间越来越小，这种环境下产生的焦虑感更加触发了需要加强和维持成功形象的需求。当实际做不到的时候，就走向了造假之路。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost