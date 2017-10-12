西门子瞄准“中国智造” 欲将“中国制造”德国化

外媒称，1872年，德国西门子公司在成立30年后向中国提供了第一台指针式电报机，这标志着中国现代化电信事业的开端。此后，随着西门子向中国提供第一台蒸汽发电机和在北京建造中国最早的有轨电车，中国的技术发展自19世纪末开始蒸蒸日上。
据西班牙《阿贝赛报》网站10月8日报道，一个半世纪后的今天，西门子仍是中国现代化建设中的活跃分子，正致力于将“中国制造”的产品德国化，从而使中国产品拥有更高的品质。
去年6月，西门子与中国国家发改委签署延续全面合作的谅解备忘录，承诺继续助力中国工业，加强智能化制造业和基础设施建设的发展、降低能耗。在中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》框架下，西门子已从多个方面与中国展开合作，跟宝钢集团签署了战略合作协议，并与航空、航运和电子产业的一些大型企业和工厂达成了合作协议。
除了为中国的地铁提供变压器和信号系统外，西门子还为632米高的上海中心大厦提供了先进的能源管理和智能楼宇解决方案，并为珠海打造了智慧交通运行管理平台。此外，香港还将利用西门子的MindSphere开放式工业云平台设立全港首个智慧城市数字中心。
“很多中国企业都将数字化和创新作为发展目标，而我们将帮助它们向这一目标迈进。”西门子中国区首席执行官赫尔曼日前在于苏州召开的2017西门子中国创新峰会上指出。西门子在这个紧邻上海、风景如画的城市拥有最尖端的研发实验室以及一个工业信息安全运营中心。
今年9月，西门子与中国清华大学达成合作协议，在该校成立机器人研究中心。该公司首席技术官罗兰·比施指出，从现在起，西门子中国有限公司将致力于成为机器人研发领域的领头羊，因为中国是该领域最大的市场，同时还拥有大批相关人才。
在下一次“工业革命”中，中国这个“世界工厂”将迈向自动化。在工厂革新的浪潮中，中国已成为全球最大的工业机器人市场。预计到2019年，中国的机器人需求将占全球总需求量的40%。这样的自动化进程也将助推西门子在中国的业务继续增长，中国目前是西门子第二大海外市场，仅次于美国。西门子在中国已拥有3.1万名本地员工，2016年在华总营收达64.4亿欧元（约合76.1亿美元）。
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