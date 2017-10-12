日本股市创20年新高 经济仍不稳固

美媒称，受企业收益增长、经济形势好转和股东环境改善提振，日经指数11日创20年来收盘高点，这对于长期低迷的日本股市来说具有里程碑意义。
据美国《华尔街日报》网站10月11日报道，日经指数收涨57.76点，达20881.27点，是自1996年12月5日收于20943.90点以来的最高收盘水平。
一些基金经理表示，他们相信日本终于做好了突破超过四分之一世纪徘徊状态的准备。但对于日本长期前景的怀疑态度依然十分普遍，原因在于该国人口日益老龄化和经济严重依赖贸易。
在过去20年里，日经指数曾多次突破20000点大关，但都随即失守。
虽然日本股市的低估值是吸引一些投资者的主要因素，但日本企业行为的改变以及中长期经济状况的好转也吸引着全球基金经理。
根据日本财务省的数据，今年二季度日本企业（不包含金融类企业）的税前利润达到创纪录的22万亿日元（约合1960亿美元），同比增长23%。各公司在采取有利股东的措施，例如引入更多独立董事以及回购股票。
日本首相安倍晋三通过鼓励宽松货币政策帮助推动了市场上扬。在市场出现大幅波动的时期，日本央行每年购买6万亿日元交易所交易基金（ETF），为市场波动期提供了稳定的购买源头。安倍已执政近五年，是二战后执政时间最长的日本首相之一。
不过，支撑日经指数的日本经济仍不稳固，一个重要原因是，安倍晋三执政以来薪资水平没有显著提高，未能刺激消费支出强劲增长。
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