都怕来不及！美媒称高超音速武器加剧核战风险

美国《大众机械》网站10月12日发表凯尔·沟上的文章《高超音速武器是否会加剧核战爆发的风险？》称，目前，世界大国都在研发一类新式高科技武器，一些观察家担心，这类武器的独特性能可能加剧开战的风险——特别是核战。所谓的高超音速武器发展快速，使决策者几乎来不及分析受到的攻击，可能增大意外开战的风险。
兰德公司发布新研究报告提醒说，美、俄、中三国目前正在开发的高超音速导弹，可能促使各国政府让各自的战略（核）部队进入“一触即发的战备状态”。这种导弹旨在利用独特的飞行轨迹，避开现有的弹道导弹防御系统以及防空系统。
高超音速武器是一种类导弹武器，一般由高空飞行器运载，由一枚弹道导弹释放或者推进至高空。释放后，高超音速武器使用超音速冲压喷气发动机或其他异乎寻常的动力系统，获得5马赫甚至更快的速度。虽然高超音速武器的飞行轨迹在大多数弹道导弹防御系统拦截范围内，但对传统防空系统来说，因为速度太快而无法拦截。
高超音速武器极快的速度使得对手的反应能力相对下降。假定两个有核国家——比如印度和巴基斯坦——既有核武器，又有高超音速武器。两种武器都部署在各自的首都。巴基斯坦首都伊斯兰堡如果发射一枚高超音速导弹，只需要6分钟就能飞到印度首都新德里。
在这种情况下，印度只有6分钟时间判断袭击是否属实，决定怎样应对，并且在导弹到达前采取措施。实际上是完全没有应对的时间。印度多半会选择一旦发现对方袭击，立即发射自己的武器，以免来不及还手被直接摧毁。但是，如果袭击是预警系统失灵造成的，或者是不小心发射的呢？等到印度弄明白这一切时，报复性袭击——很可能是核报复——已经发动了。美国、中国和俄罗斯彼此都完全有可能发生类似情况。
兰德公司强调，虽然高超音速武器这个妖怪已经被放出了瓶子，但开展高超音速武器研究的三个大国现在商定不扩散规则，防止这种武器扩散到小国，仍然为时不晚。三国完全可能商定管制措施，阻止高超音速武器及技术扩散。
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