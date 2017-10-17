马德里政府投资百万元雇公关“讨好”中国游客

西媒称，为了让前来马德里旅游的中国游客数量保持增长，马德里市政府将以年均20万欧元（约合155万元人民币）的费用签约一家专攻中国旅游市场的公关公司，主要目标在于通过在中国市场的数字营销和支撑向中国受众更好地推介马德里旅游。
据西班牙《世界报》网站10月15日报道，2016年有大约12.5万中国游客前往马德里旅游。从今年1月份至8月份，又有9.7万名中国游客来到马德里，与去年同期相比增长将近25%。
“我们没有能力在中国市场开展同等规模的营销，但我们可以利用已有的网络资源来了解中国市场的需求”，马德里市旅游部门主管米格尔·桑斯说，“这样我们就可以推广在中国市场有潜在消费兴趣的马德里市的产品”。
报道称，马德里市政府的这一倡议与西班牙旅游部门和企业界的联合战略相辅相成，这一联合战略的目标是吸引中国游客成为西班牙旅游市场的主要来源之一。为了方便中国游客来西旅游，最近3年中国与西班牙的每周直接航班已经增加到6趟。
“我们签署这一合约的目的是完善所有人员、管理层和私人部门的工作，采取正确和具体的行动来进行更有效的推销”，桑斯表示，“为此我们在作出相关旅游决定例如旅行社、航空公司时，需要经验丰富的人带领我们寻找和确定当地合作伙伴”。
马德里市政府对该公司提出的服务要求还包括了解中国的社交网络，“中国的社交网络自成一体，此外还需在宣传设计方面进行合作，让双方的沟通方式顺畅、内容适宜”。
桑斯表示，所有这些事情看似简单，但是涉及中国市场还是需要一些小帮助才能运转，因为中国市场很大，且文化和管理模式与西班牙非常不同。
报道称，根据马德里市政府提供的资料，在来西班牙旅游的非欧盟游客中，中国游客人数排名第二，仅次于美国游客人数，而中国游客的人均消费数额则排名第一。
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