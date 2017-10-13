产品质量丑闻频出 神钢事件动摇“日本制造”根基

外媒称，在发现可追溯至2011年的更广泛问题后，日本钢铁企业神户制钢所12日作出道歉。
企业公信度降为零
神户制钢所董事长兼社长川崎博也进行正式道歉并深深鞠躬，哀叹“对我们公司的信任已降为零”。
据美联社东京10月12日报道，他向日本经济产业省一名高官承诺，该公司将在两周内提供安全检查结果、在一个月内提供一篇关于问题原因的报告。
经济产业省制造产业局局长多田明弘敦促该公司迅速采取行动、解决这些据信影响到该国很多大制造公司的问题。
该公司11日晚间发布声明称，已发现关于用于冶金的钢粉及一些用于计算机芯片薄膜的高科技材料的数据遭伪造。
数据造假涉及面广
另据日本《朝日新闻》10月12日报道，近日曝出篡改铝、铜制品检验数据问题的神户制钢所11日宣布，用于制造汽车零件等的铁粉和液晶零件所需合金也存在同样的问题。由于篡改数据问题扩大到了铝铜制品以外的领域，由外部律师等组成的调查委员会将对整个集团的海内外公司进行正式调查。数据篡改问题涉及的范围很可能更广。
神户制钢所篡改了高砂制作所生产的铁粉的出厂检验数据。在产品出厂之际，神户制钢所篡改了“检查证明书”数据，以符合规格明细书要求。2016年神户制钢所向一家客户公司提供了约140吨货品。据称，铁粉密度高于合同规定。神户制钢所的解释是，在安全性方面不存在问题。
神户制钢所子公司神户制钢研究所2011年11月以后出厂的液晶零件用合金也存在未经检测或篡改检验数据的问题。据称，该公司向70家客户公司提供了6611枚合金。
报道称，以去年出现的伪造数据问题为契机，神户制钢所开始了自主检查，这次的篡改数据问题就是在自主检查中发现的。神户制钢所常务执行董事胜川四志彦表示，不可否认的是，如果正式推进调查，可能会发现其他问题。
引发巨大全球反响
俄罗斯《专家》周刊网站10月12日援引了彭博新闻社等全球性经济媒体的报道称，日本金属行业曝出的丑闻令人有理由怀疑日本制造的汽车、火车和飞机的强度。日本第三大钢企神户制钢所承认，旗下数家工厂多年篡改部分钢、铝和铜制品的出厂数据，冒充达标产品出售。这些产品随后被用于汽车、火车、飞机的制造，乃至火箭工业中。
神户制钢所的股价暴跌22%。丑闻已经蔓延到日本境外，因为日立公司使用神户制钢所的产品为英国生产火车车厢。丰田、本田、斯巴鲁等日本主要汽车厂商都在使用神户制钢所的产品。
专家初步评估，替换问题零部件可能要耗资150亿日元（约合1.33亿美元），但神户制钢所在自身形象和公众信任以及或将面临客户索赔诉讼方面的损失可能更大。
神户制钢所的丑闻会重创整个日本汽车业的良好声誉。例如，日产汽车公司打算在多国召回逾100万辆使用神户制钢所钢材的汽车。神户制钢所的客户包括200多家公司。
神户制钢所成立了以社长川崎博也为首的调查委员会。神户制钢所副社长梅原尚称，篡改质量数据的情况至少已有十年之久。
神户制钢所是日本最老牌的工业企业之一，成立于100多年前。总部位于本州岛南部的神户市兵库县。去年，神户制钢所产钢约700万吨。铝和铜制品占其所有产品总产量的20%。
据报道，受丑闻影响最大的看来是日本汽车业。问题产品可能被用在丰田汽车的整流罩和车门等一些零部件上。本田、马自达、铃木、三菱也都是神户制钢所的客户，也都在排查用该所钢铝材制造的零部件的强度。
对神户制钢所和日立来说，幸运的是，英国订购的、零部件包含问题钢铝的火车尚未开始运行。
日本经济产业省密切关注神户制钢所丑闻。有关数据造假的新闻可能进一步损害十年前还显得完美无缺的日本工业形象。
“日本制造”跌下神坛
美联社东京10月12日报道称，日本政府11日敦促神户制钢所澄清其篡改钢材、铝材及其他金属检验数据的程度。这一事件成为震动日本制造业的最新质量丑闻。
日本内阁官房副长官野上浩太郎告诉记者，政府正在寻求有关这一问题的更多信息，并设法确定其对产品安全的可能影响。他批评这种对数据进行明显的大范围篡改的做法是“不合适的”。
尚不清楚这一事件所涉及的总计4.09万吨金属产品是否包括对其他国家的出口。
报道称，近年产品质量丑闻在日本出现的频率越来越高。在规模最大的一起丑闻中，汽车部件厂商高田公司因为隐瞒在全球各地导致至少19例死亡的气囊缺陷而被罚款10亿美元。各大汽车厂商也采取了大规模的召回行动，并因为涉嫌在知情的情况下继续使用存在缺陷的气囊而遭批评。
去年，三菱汽车公司承认曾系统性地篡改其某些型号车辆的里程数据。而更早的时候，该公司的声誉还因其对质量缺陷进行长达数十年的大规模、系统性的掩盖而遭到重创，这些质量缺陷在2000年之后的几年里浮出了水面。
在另外一起重大案例中，建材和化工企业旭化成工业公司发现在3052项工程中，有360项工程的数据遭到篡改，从而引发外界对建筑打桩件强度的怀疑。
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