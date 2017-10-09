人民日报：新加坡加快发展电子支付技术

新加坡总理李显龙日前对媒体坦言，想要体验在中国“不怕口袋没钱，只怕手机没电”的无现金生活。他表示，在电子支付方面，中国已经走在世界最前沿，新加坡必须奋起直追。为了加快新加坡电子支付技术发展，新加坡商界正在引入中国的电子支付技术。
新加坡政府2014年提出智慧国愿景，即“智慧国2025”发展计划，其重点在于通过技术扩大信息整合及应用，使政府政策更具前瞻性，提供更好的公共服务。电子支付是新加坡迈向智慧国的重要途径之一。
毕马威会计师事务所的一项研究显示，新加坡智能手机和无线网络普及度都处于世界领先地位，但本地消费者和企业交易时仍然高度依赖现金和支票，本地流通现金占国内生产总值的8.8％，这个比率在澳大利亚为4.4％，在瑞典仅为2.12％。
对现金和支票的高度依赖，不仅拖慢新加坡在电子支付领域的发展进度，也给国家和商家造成经济负担。目前，新加坡的电子付费方式种类繁多，个别系统也互不相连，民众通常需要随身携带多张不同类别的电子卡，商家也根据需求安装多个不同的销售点终端机，这不仅给消费者带来不便，也增加了商家成本。
新加坡商界正积极引入中国的电子支付技术。据了解，中国移动支付平台支付宝早在2015年9月就开始与新加坡本地商家的合作。目前，新加坡樟宜国际机场、新加坡最大的出租车公司“康福德高德士”、零售企业美罗百货等众多商户，都已接入支付宝。就连新加坡独有的、历来只接受现金的“小贩中心”，近期也有部分商户贴出支付宝二维码，以吸引中国消费者。
研究还显示，新加坡“小贩中心”和组屋区的交易有七成以现金方式进行，只有三成使用电子支付。为推进电子支付，新加坡金融管理局计划双管齐下，在零售商场和餐饮场所推广统一付款终端机，在邻里商店和“小贩中心”内则有意推行成本较低的电子支付方案，如供多家银行客户共用的统一的支付二维码等。8月25日，新加坡国家环境局、建屋发展局、金融管理局与智慧国及数码政府署，联合发出信息征询书，邀请业界集思广益，提供可支持“小贩中心”、邻里商店等接受小额付款的无现金交易方案。
支付宝东南亚区域总经理张大勇告诉本报记者，接入支付宝不仅提高了新加坡本地商户的运营效率，给中国游客提供更好的旅行体验，也给新加坡本地电子支付发展带来了观念性革新。首先，消费者之间互相影响推广新的支付模式；其次，支付宝帮助商家熟悉这种新模式带来的全新运营方式甚至是业务模式；此外，对新加坡本地的支付生态企业而言，与支付宝合作为他们带来了优质资源和成长机会，加快了其业务模式的升级。（人民日报）
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