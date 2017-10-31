滴滴将与日最大出租车企业合作进驻日本

日媒称，中国的滴滴出行将进入日本市场，将与日本最大出租车企业“第一交通产业”携手，最早2018年春在东京推出采用打车软件的服务。共享单车和阿里巴巴的电子结算等中国的服务业相继进入日本市场。由于监管等的阻碍，日本企业仍在作壁上观，面对中国等新兴市场国家，企业陷于被动的风险也在加强。
据《日本经济新闻》网站10月30日报道，在采用智能手机APP的新服务领域，中国企业正在快速成长，相继进入日本。摩拜单车自8月开始在日本推出共享单车业务等，日本企业的业务相对迟缓很多。
报道称，滴滴打车软件的注册用户数达到约4.4亿人，还收购了美国优步的在华业务，每天的利用次数超过2100万次，在网约车服务领域成为世界最大企业。
网约车服务的机制是，在APP的地图上指定出发地和目的地，运营商的注册驾驶员便来迎接。用户通过APP支付费用。在日本，私家车的收费运营被视为“非法营运”行为，原则上遭到禁止，因此滴滴将通过打车软件吸引出租车用户。
报道称，滴滴出行首先与拥有约8700辆、日本国内最大出租车企业的第一交通合作，最早2018年春季在东京使约500辆出租车可通过滴滴的APP来叫车，将来将增加至数千辆规模。此外，滴滴还将与日本各地的出租车企业合作，在日本全国范围拓展业务，希望借此在日本掌握网约车的主导权。
据报道，滴滴还获得了软银集团的出资，将考虑设立日本法人等。滴滴的打车软件现在以中文版为中心，被认为也支持日语。
第一交通通过与滴滴的合作，将争取来自中国的访日游客的出租车需求。第一交通和滴滴正在确定手续费和具体运营方法等细节问题。
参考消息网-出海记记者从滴滴出行方面获悉，作为开放平台，滴滴持续与日本各方探索广泛合作，目前尚未有具体时间表。
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