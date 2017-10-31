世界最好钻石深埋大西洋海底 8000万克拉待开采

美媒称，世界上最好的钻石来自海洋。早在恐龙还在地球上漫步时，它们就被非洲南部汹涌的奥兰治河从河床中翻卷了出来，去往大西洋的颠沛旅程让它们得到打磨，并碾碎任何有缺陷的石块，确保只有最坚硬、最优质的钻石留存下来。
据美国石英财经网10月29日报道，那些钻石沉降到今天是纳米比亚近海的地方，形成了世界上海洋钻石资源最丰富的矿床。据估计，目前该国领海藏有8000万克拉的钻石，世界上最大的钻石开采商德比尔斯公司已经悄悄地在海上集结了一支开采船队以便挖出这些珍稀宝石。
报道称，陆地上的钻石即将开采殆尽：20年来没有发现任何具有开采价值的新钻石矿。分析师说，加拿大和澳大利亚的钻石矿可能在5年内枯竭，而德比尔斯销售总部所在地博茨瓦纳的钻石矿将在2030年枯竭。贝恩商业咨询公司预测，即使在俄罗斯和纳米比亚等国拥有丰富资源的情况下，在2030年前，全球钻石原石供应量都会以每年2%的速度下降。
如果没有海底钻石，这种下降的速度会更快。德比尔斯与纳米比亚政府的排外性合资企业Debmarine公司表示，目前纳米比亚60%的当地钻石来自海洋，并预言这一比例很快会升至94%。自从14年前开始海底开采以来，在纳米比亚海域已经开采到1600万克拉钻石，同期在陆地上开采了6200万克拉。
Debmarine公司使用5艘船进行采矿作业，这些船上装有钻机或巨大的“牵引机”，后者可以从海底吸起沉积物，然后经过过滤和X光检测分离出钻石。单靠牵引机每小时就可以吸起630吨矿石原料，可以获得大约80克拉也就是一把钻石。
报道称，其他许多采矿公司正在效仿Debmarine公司：自那以后，各国公司已经获得了26张海底开采许可证，以便对太平洋公海海域内的多处地点进行开采。
德比尔斯的母公司英美资源集团持有瑙蒂卢斯矿业公司的股份，并将密切关注这些早期勘探活动。而且它可能很快在纳米比亚海底拥有同伴：2016年10月，首家磷矿开采公司得到政府许可，开始深海勘探。
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