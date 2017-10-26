2018年全球大学排行榜：新加坡国立大学跃居亚洲首位

美媒发布了2018年全球大学排行榜，在总体排名中，美国的上榜高校比任何一个国家都要多，上榜高校数量排在美国之后的是中国和日本。
据《美国新闻与世界报道》网站10月24日报道，就高等教育而言，有些学生愿意甚至渴望把目光投向海外寻找最佳求学地点。
而且，从某些方面来讲，学生在海外获得学位也越来越容易。例如，最近的一项研究表明，欧洲境内开设的英语授课学士学位课程从2009年的55个增加到2017年的将近3000个。
报道称，整个2018年排名涵盖了比以往更多的学校——分布在74个国家的1250所大学。去年的版本上是65个国家的1000所学校。
除了总体排名，该报还分区域、分国家、分学科进行了排名以便按需搜索。
报道称，最佳全球大学排名依据了科睿唯安公司提供的数据和指标。它们的计算方法着重于学校的研究成果和声誉而非特定的本科或研究生课程，这不同于该报在编纂最佳学院排名和最佳研究生院排名时所用的方法。
报道称，位于马萨诸塞州的哈佛大学再次雄踞总体排名首位。这所常青藤盟校还在今年22项学科排名的10项中名列榜首。与哈佛同在一座城市的另一所学校则又一次在总体排名中屈居第二，那就是麻省理工学院。
包揽总体排名前10位的主要是美国高校，例外的是两所英国学校：排名第5的牛津大学和排名第7的剑桥大学。牛津大学的排名比上次提升了1个位次，剑桥则不升不降。
报道称，在总体排名中，美国的上榜高校比任何一个国家都要多，共有221所学校获得一席之地。上榜高校数量排在美国之后的是中国和日本，分别有136所和76所。
除了查看总体排名之外，有意向出国留学的学生还可以通过浏览分区域和分国家排名来缩小搜索范围。这些排名完全由学校在总体榜单上的表现决定。
在五项分区域排名中，四项的排名首位高校与去年相同：非洲是开普敦大学，澳大利亚/新西兰是墨尔本大学，欧洲是牛津大学，拉丁美洲是圣保罗大学。然而在亚洲，新加坡国立大学跃居首位，超过了之前排名第一的东京大学，后者今年在亚洲排名中位居第三。
报道称，分国家排名的数量今年增加到42份，去年是38份。新增国家是阿根廷、墨西哥、巴基斯坦和罗马尼亚。
报道称，该报还推出了以学科为主的排名，其中包括计算机科学、经济学和商业以及工程学等流行领域。这些排名采用的方法不同于总体排名，依据了在各个具体学科的学术研究表现。应当注意的是，这些学科排名反映的是研究实力，不是一所大学的学术专业、系或特定学院如商学院或医学校的排名。
在2018年版排名中，化学、临床医学、工程学和物理学排名所包含的学校数量有所增加，总共600所，而上一版排名是400所。
报道称，虽然美国学校在大多数学科排名中高居榜首，但有六个领域的状元不是美国高校：计算机科学、工程学、数学、农业科学、材料科学、艺术与人文学。清华大学在计算机科学和工程学的排名中折桂，它今年取代了麻省理工学院成为计算机科学最强学府。
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