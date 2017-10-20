西方不得不适应中国的全球抱负

英国《泰晤士报》网站10月18日刊载题为《全球影响力》的文章称，世界将不得不适应中国力量观，而美国必须做好准备应对挑战。
文章称，在中国共产党周三开幕的全国代表大会上，习近平说，中国“迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃”。他无疑希望看到中国成为全球引领者，而世界应该欢迎中国履行作为全球公民应尽责任的任何举措。
文章称，习近平承诺开创战后中国历史上的第三个新时代。如果说毛泽东负责搭建了中国的政治和经济模式，而邓小平掀起了加速经济增长的改革浪潮，那么习近平是希望中国放眼世界，成为全球经济的引领者。
文章认为，世界将不得不适应他的中国力量观，而美国必须做好准备应对挑战。中国已经有了自信。北京还在大力推动软实力建设，在撒哈拉以南非洲投资修建铁路，在巴基斯坦开设工厂以及在英国参建核电站。
文章称，中国国家和消费者的需求构成的巨大市场规模，是其在全球经济中发挥影响的资本。当电动汽车改变汽车市场格局时，很大程度上是因为中国积极主导这个产业。
文章称，中国认为，崛起是恢复其过往的盛世辉煌。过去2000年来的大部分时间里，中国一直是世界上最大的经济体，直到19世纪才被欧洲超越。苏格兰自由市场思想家亚当·斯密的《国富论》在1776年出版，他把中国描述为“世界上最富有、最有教养、最勤奋、人口最多的国家之一”，比“欧洲任何地方都要富裕很多”。
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