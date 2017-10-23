突破6000美元 比特币又创新高

尽管监管日益从紧、相关ICO项目进展缓慢，比特币的价格却依然呈现震荡上扬的态势。
据Coinmarketcap数据显示，UTC时间10月20日14时左右，比特币价格开始迅速走高，至19时首次突破6000美元，一举超过了10月13日的历史最高点5856.10美元。截至发稿，比特币已达到6124美元，单日内再涨8.36%。而在此前的10月17日，比特币则经历了月内最大跌幅。
据统计，本月比特币价格已经上扬了53.66%，年内则已经激增约500%。国外分析人士指出，比特币价格突破6000美元大关后，比特币在Google上搜索量在短短四小时内几乎翻番，这暗示着市场已经在关注比特币的相关进展，提高了接下来数日比特币的潜在购入量。
随着11月比特币第二次硬分叉的临近，比特币价格有望实现新一轮上涨，这也促使更多比特币玩家选择买入并持有比特币。
但各方的态度依然差别巨大。
据CNBC本周的调查，近半受访者预计比特币将突破1万美元。其未来的成长空间究竟几何，值得进一步关注。
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