西班牙首相：收回加泰控制权 自治政府主席将被解职

外媒称，西班牙政府将从21日起收回对加泰罗尼亚政府的绝对控制，包括自治区政府主席普伊格德蒙特、副主席洪克拉斯等在内的所有自治区政府内阁成员将被解职。此外，西班牙政府将对加泰罗尼亚地方警察、财政收支、电信和媒体等方面进行严格控制。加泰罗尼亚议会议长将被剥夺主要职权，议会将受到西班牙政府干预。
据西班牙《世界报》网站10月21日报道，西班牙首相拉霍伊希望通过这些依据宪法第155条采取的措施“恢复加泰罗尼亚的合法性和共存性”，并在6个月内启动地方选举。
“我们之所以走到这一步，”拉霍伊指出，“是因为自治区政府无视法律，试图强加一种平行的合法性。”他表示，西班牙政府从来不希望、也不试图走到启动宪法第155条这一步。尽管早就可以选择这条路，但西班牙政府仍审慎地给出了缓冲的时间。
“然而，政府也并不希望事态发展成最后无法收拾的局面，因此必须行动起来。”拉霍伊表示。他遗憾地指出，加泰罗尼亚自治区政府“从没想过对话”，只是一味地“强求”。
拉霍伊认为，自治区政府毫无忌惮地滥用权力，从而导致“公民的权利和自由失去了所有保障，完全被自治区领导人的意志所凌驾”。
他表示，因此，西班牙政府决定诉诸宪法第155条，以保障人民的权利、自由和安全。
拉霍伊强调，启动宪法第155条的最终目的是使加泰罗尼亚恢复“合法性”，重建“共存性”，重振其经济，并在“恢复正常秩序后”举行地方选举。
拉霍伊同时承认，根据宪法出台的种种措施是强硬的，但符合目前事态的“严重性”。他强调，从现在起，西班牙参议院将是推动宪法第155条实施的唯一决策机构，如果自治区政府主席普伊格德蒙特能及时纠正错误，参议院有权终止这一进程。
报道称，在宣布种种干预措施后，拉霍伊也向加泰罗尼亚民众发出了安抚的信息，他表示：“这是一个艰难的时刻，但我们终将克服。一切都会恢复。让我们共同努力来实现这个目标，避免任何人再受伤害。”
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