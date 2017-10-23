欧盟对中国展开电动自行车贸易调查 中方发出警告

德媒称，欧盟委员会20日启动了一项针对中国电动自行车的调查。而北京方面则警告欧洲不要陷入保护主义的泥潭。这是欧盟针对中国出口产品启动的最新调查，过去的调查产品门类涉及太阳能电池板和钢铁等多个领域。
据德国之声电台网站10月20日报道，欧洲自行车制造商协会于今年9月提交了一份申诉，抗议部分中国产电动自行车以低于成本的价格涌入欧盟市场。
报道称，负责审核欧盟成员国贸易政策的欧盟委员会表示，目前已有足够的证据，可以启动针对中国电动自行车的反倾销调查，为期可长达15个月。
中国商务部对此作出回应，商务部贸易救济调查局局长王贺军20日表示，中方敦促欧盟遵守世贸规则，尽早终止对华自行车反倾销措施。中国政府将密切关注案件进展，采取必要措施坚决捍卫中国企业的正当权益。
他还警告欧盟：“不要将电动自行车案发展成为新的贸易保护案例。”
报道称，王贺军表示，自行车是现代生活中重要的绿色出行工具，符合绿色环保理念，深受包括欧洲和中国在内的众多消费者欢迎。欧盟对电动自行车进行贸易救济调查，不符合欧盟应对气候变化的努力和消费者利益。
据报道，欧洲自行车制造商协会主要担心，中国电动自行车会抢占欧洲市场。该协会称，欧洲企业在电动自行车踏板装置领域扮演了技术先锋角色，去年投资了约10亿欧元用于技术研发，现在却面临市场被中国抢占的风险。
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