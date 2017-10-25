印尼武装部队司令拒绝访美

尽管此前拒绝印度尼西亚武装部队司令访问美国的问题已经解决，但是他已决定不访问美国。
此前，印尼武装部队司令加托•努尔曼蒂约将军准备与夫人一道登机前往美国，但航空公司通知他，美国海关和边境保护局拒绝让其入境。
美方表示，这个问题迅速得到解决，这位将军也被安排至另外一个航班。
美国国土安全部发言人戴维·拉潘周一表示，“这位乘客被安排到另外一个航班，并被允许登记。但他自己选择放弃旅行。”
美国驻印尼副大使艾琳·麦克基周一对这一事件表达了歉意，并表示在与印尼外长蕾特诺•马尔苏迪举行会晤后，问题已经得到解决。
麦克基表示加托•努尔曼蒂约将军可以前往，没有限制。大使馆正在非常努力地了解这起事件的相关细节，我们希望这种情況不再发生”。
蕾特诺·马尔苏迪表示，她与美国驻印尼大使约瑟夫•多诺万交谈时，这位大使也表达了“遗憾和歉意”，但是仅仅取消针对这位将军的旅行限制是不够的。
加托•努尔曼蒂约将军是受美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德将军的邀请，原本计划访美参加一场有关打击极端组织的会议。
美国和印尼之间的关系总体友好。印尼外交部发言人阿尔马纳塔•纳赛尔表示，雅加达对这起事件的反应将取决于华盛顿方面的解释。
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