分析师:比特币价格10年内将达5万美元 市值5年超苹果

投资研究机构Standpoint Research创始人罗尼·莫阿斯(Ronnie Moas)今日表示，未来五年内，比特币市值有望超越苹果公司(以下简称“苹果”)市值。
虽然几家投行近日唱衰比特币，但这丝毫没有阻止比特币价格在上周末再创新高。今日又有分析师称，其市值将在未来五年内超越苹果。至于价格，未来十年有望达到5万美元。
莫阿斯在接受CNBC采访时称：“人们需要认真对待比特币了，因为它的市值已经超越高盛了。在未来五年内，比特币市值还将超越苹果。”
比特币行情网站Coinmarketcap.com数据显示，截至今日(周二)，比特币市值(所有流通比特币的总价值)已达到959亿美元，超出了高盛的936.7亿美元。而苹果当前的市值约为8066.5亿美元。
今年年初，当比特币价格还徘徊在2600美元时，莫阿斯就曾预测，比特币价格将突破5000美元。而今日，比特币价格约为5700美元。
如今，莫阿斯再次做出预测：未来十年，比特币价格将达到50000美元，市值将达到1万亿美元。
而投资银行瑞银(UBS)上周曾在一份报告中称，像比特币这样的加密电子货币目前正已陷入“投机泡沫”，它们根本不可能成为主流货币。
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