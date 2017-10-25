中国对可再生能源投资吸引力最强：领先美印

法媒称，中国和印度在可再生能源领域有着雄心勃勃的计划和明确设想。而美国则停滞不前，在安永会计师事务所的排行榜中位居两国之后列第三位。
据法国《论坛报》网站10月23日报道，根据安永的一份排名，中国和印度是对可再生能源投资最具吸引力的国家。中国去年就已成为可再生能源投资最多的国家，2016年其相关领域投入占全球总投资的17%。中国还确定了一些新的目标，逐渐淘汰以煤炭为燃料的老旧火力电站，开启了绿色能源占据更重要位置的发展之路。
报道称，印度也在绿色能源发展方面进行了巨大努力，尤其是在太阳能领域。印度计划将目前的太阳能发电量到2022年达到100吉瓦。然而安永也指出，围绕印度实现该目标能力的“怀疑与日俱增”，因为印度太阳能设施的质量和投资回报率不太令人信服。
反过来，美国总统特朗普挺煤炭和石油天然气能源的讲话，尤其是其要减少联邦政府对绿色能源支持的政策取向，让美国停留在了安永可再生能源投资吸引力排行榜上的第三。不过美国依然还是投资沃土，因为“成本的下降会使风能和太阳能即便没有补贴也会日益具有竞争力”。
报道称，在欧洲地区，德国、法国和英国是绿色能源发展的引擎，它们也进入了安永排行榜的前十，分列第四、第六和第十位。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost