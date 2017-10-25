12天5国行程满满 特朗普访华的首要任务是什么?

据路透社报道称，当地时间10月23日，一名白宫官员表示，美国总统特朗普下个月访问北京期间将敦促中方向朝鲜施压。此外，特朗普还将在贸易问题上展现强硬立场，因为他希望减少美国对华贸易逆差。
据大白新闻（微信ID：dabaixinwen）此前报道，特朗普将于11月8日至10日访问中国。（此前报道：12天5国，特朗普“满满当当”的亚太之行，有啥看点？）白宫表示，特朗普此行打算重申对美国盟友和伙伴关系的承诺和在该地区的领导地位。据悉，11月8日，特朗普将抵达北京，与习近平主席举行会晤，并参加一系列双边、商业和文化活动。
特朗普：中国正“实实在在”地帮助美国
今日，据路透社报道称，一名白宫官员表示，美国总统特朗普下个月访问北京期间将敦促中方向朝鲜施压。该官员称，特朗普也会呼吁中方彻底落实联合国对朝制裁决议，以及采取进一步措施向朝鲜施压。
而就在本月22日，外媒报道称，特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，在对朝鲜制裁问题上，中国正“实实在在”地帮助美国。特朗普称：“他们在对朝鲜封闭自己的金融体系，大幅缩减原油出口。银行系统我们看得到，因为一切都经过我们。至于原油，没法准确地说什么情况，但原油出口显著减少了。”他补充说：“93%输往朝鲜的东西都经过中国，因此中国的作用重大。”
据中国海关总署此前消息，9月中国从朝鲜的进口额较去年下降37.9%。朝鲜9月3日宣布成功试爆用于装备洲际弹道导弹的氢弹头。据日韩国军方估计，该弹头的威力达16万吨TNT当量，是1945年日本广岛和长崎原子弹威力的10倍。这是朝鲜进行的第六次核试。8月28日朝鲜还进行了弹道导弹试验，导弹飞越日本领土。
此前，美国民主党人士指出，特朗普在伊核问题上的言行，会对当前朝核问题的解决产生不利影响。北京时间10月14日，特朗普在发表完有关伊核协议的讲话后，在接受采访时就谈到了朝鲜半岛局势。他再次放话说，美国正密切关注朝鲜的动向；如果朝鲜愿意谈判、并且体现在行动上，美国对此持开放态度；反之，如果朝鲜不愿意谈判，美国也做好了“比以往更充分的准备”。
此外，美国国务卿蒂勒森于本月15日表示，美国总统特朗普希望优先通过外交手段解决朝核问题。蒂勒森当天在接受美国有线电视新闻网采访时说，特朗普不寻求通过战争手段解决朝核问题，他支持目前美方的外交努力，这一努力将持续下去。
美国总统国家安全事务助理麦克马斯特在接受福克斯电视台采访时表示，特朗普将会采取一切必要措施阻止朝鲜对美国的攻击。麦克马斯特说，朝鲜领导人可能认为发展核实力能使他更加安全，但事实恰好相反。
9月11日，安理会一致通过第2375号决议，决定对朝鲜实施新的制裁，决议同时重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定，呼吁以外交和政治方式和平解决问题。本月10日，美国国务院发言人诺尔特说，外交手段仍是美国在处理朝核问题上的首选方式。但她同时表示，尽管没人喜欢军事手段，但这仍然是美国的备选项。
特朗普将在贸易问题上对华展现强硬立场？
此外，路透社的报道还称，特朗普访华期间将在贸易问题上展现强硬立场，因为他希望减少美国对华贸易逆差。“美国企业进入中国市场时需克服巨大阻力，总统希望改变这种情况。”一白宫官员接受采访时表示。
此前，特朗普于8月14日签署了一份行政备忘录，授权美国贸易代表审查“中国贸易行为”，包括中国在技术转让等知识产权领域的做法。在特朗普签署行政备忘录的第二天，美国商务部长罗斯在英国《金融时报》上撰文称，中国“不是选择打造一个有全球竞争力的自由市场经济来展开竞争，而是选择那些想在华经营的美国企业，迫使它们转让专有技术和知识产权”。
据《美国新闻与世界报道》周刊网站10月16日报道，尽管特朗普总统经常威胁要对从中国进口的商品征收关税，以减少美国的巨额对华贸易逆差，但北京的领导人只愿意在贸易问题上对美国做出微小让步。
报道称，有些中国问题观察家希望，本次大会（十九大）结束后，中国领导人会更愿意与华盛顿缔结协议并实施有利于外国企业的经济改革。但是，本次大会的成果其实可能会强化北京日益强势的外交政策，而其政策的目的是推进自身利益并且在亚洲和世界各地挑战美国的政治和经济地位。
据悉，301调查起源于1974年（美国《1974年贸易法》第301条），当时美国正和几个国家在贸易问题上纠缠不清。301调查是由美国政府行政机构执行的单边程序，最终美国可能会对被调查对象施加各种惩罚措施，影响贸易关系。美国正式启动对华“301调查”，是美国总统特朗普上台后首次对华正式采取强硬贸易措施，被舆论称为“打响了中美贸易战的第一枪”。
美中贸易逆差的数据上升促使美国发起了首次针对中国知识产权保护的调查。据美国商务部统计，美国对中国逆差从2001年的830亿美元增长到2016年3470亿美元，占美国整体商品贸易逆差7343亿美元的47%。据美国国会日前发布的报告，今年上半年中美贸易逆差1706.7亿美元，增长6.1%。美国商务部近日发布的数据显示，美国7月贸易逆差增加0.3%至437亿美元；美国7月对中国贸易逆差335.6亿美元，为2016年8月以来最大逆差。
据悉，20世纪90年代，中国成为美国就知识产权而展开“301调查”和谈判的主要对象之一。90年代美国对中国的4次“301调查”中，有3次是针对知识产权。1990年，美国将中国升级为“重点观察国家”。1991年4月，美国对中国首次发起“301调查”。经过六个月的调查，美国贸易代表的调查结论为“中国的知识产权执法行为不合理，为美国商业带来负担和限制”，并公布了价值28亿美元的预备性报复清单，拟针对中国出口到美国的成衣、运动鞋、玩具和电子产品等，征收高达100%的惩罚性关税。
1991年、1994年6月以及1996年4月美国对中国知识产权实施的“301调查”，最终以签订中美市场准入或知识产权备忘录和协议告终。中美双方在1992年、1995年、1996年签订知识产权方面的谅解备忘录，中国承诺加强知识产权保护，并先后修订了《专利法》、《商标法》，颁布《反不正当竞争法》等。
2010年10月，奥巴马政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，对华清洁能源有关政策和措施启动“301调查”。奥巴马对华的“301调查”涵盖了中国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业，以查明美国相关企业的利益是否受到了损害。
对此，前中国驻外大使吴正龙撰文表示，作为世界上两个最大的经济体，中国和美国经济相互融合，形成你中有我、我中有你的局面。如果美国强推301条款，执行“报复性清单”，中国将被迫发起反击，对从美国进口的客机、大豆等征收高额关税，引发贸易战。这不但造成中美两败俱伤，而且还将危及刚刚露出复苏端倪的世界经济和全球贸易增长的势头。
他说，美国启用301条款违反《世界贸易组织》规定，是不折不扣的单边主义行动，损人不利已，给中美经贸关系和两国企业界带有伤害。
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