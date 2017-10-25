新加坡护照太牛了 首次名列世界第一 成全球最强护照

新加坡护照越来越牛了，这次竟然名列全球第一，成为全球免签证或落地签证最多的护照。
由于巴拉圭对新加坡护照实施了免签证，新加坡护照获得的免签证的国家达159个，成为全球最强护照。
这也是历史上第一次有亚洲国家的护照成为全球最强护照，加拿大国际金融顾问公司阿尔顿资本编制的指数显示。
阿尔顿资本新加坡公司的董事经理菲利梅说，这显示了新加坡的包容性外交关系和有效的外交政策取得的成果。
阿尔顿资本编制的指数，是根据跨境免签证国家数量来编制的，其中也包括落地签证。
历史上，世界前十大最强护照基本上是属于欧洲国家，德国在过去两年是世界第一。2017年，德国和新加坡并列世界第一。
其他护照名列前20名的亚洲国家是韩国、日本和马来西亚。
美国护照强度下滑了，这是因为特朗普成为美国总统，土耳其和中非共和国取消了给美国护照持有者的免签证待遇。
阿尔顿资本创办人兼总裁阿尔顿说，免签证是当今世界最重要的因素，每年有越来越多人花数十万美元持有第二护照，让家人获得更好的机会和安全。
在这项指数中，中国排名全球第67名，与塞拉利昂、加纳和古巴并列，共获60个国家的免签证或落地签。
全球最强护照前十名名单（括弧内是免签证或落地签国家总数）
1. 新加坡 (159)
2. 德国 (158)
3. 瑞典, 韩国 (157)
4. 丹麦, 芬兰, 意大利, 法国, 西班牙, 挪威, 日本, 英国 (156)
5. 卢森堡，瑞士，荷兰，比利时，奥地利，葡萄牙 (155)
6. 马来西亚，爱尔兰，加拿大，美国 (154)
7. 奥地利，希腊，新西兰 (153)
8. 马耳他，捷克共和国，冰岛 (152)
9. 匈牙利 (150)
10. 斯洛维尼亚，斯洛伐克，波兰，立陶宛，拉脱维亚 (149)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost