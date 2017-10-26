阿里达摩院进展神速！微软谷歌人工智能专家入职

10月11日，阿里巴巴宣布成立承载“NASA计划”的实体组织——“达摩院”，定位于进行基础科学和颠覆式技术创新研究。马云表示，未来3年内，将为达摩院投入1000亿元以上。
达摩院刚刚成立，然而进展神速。今日阿里巴巴宣布，微软亚洲研究院首席研究员聂再清博士、谷歌Tango和DayDream项目技术主管李名杨博士入职阿里巴巴人工智能实验室(以下简称AI Labs)。其中聂再清将担任AI Labs北京研发中心总负责人，李名杨任AI Labs机器视觉杰出科学家。
据介绍，聂再清博士加入AI Labs前就职于微软亚洲研究院，任首席研究员，主要负责微软自然语言理解、实体挖掘的研发工作。在对象级别搜索与大数据挖掘方面申请国际专利十余项。他带领团队旨在通过大数据挖掘和众包，建立Web-scale知识图谱，是微软学术搜索、人立方，以及企业智能助理EDI的发起人和负责人，也是微软自然语言理解平台LUIS的技术负责人。相关技术已经应用在Bing、Office、Cortana等产品上。加入AI Labs之后，除负责北京研发中心的各项研发工作外，还将重点突破知识图谱和自然语言理解这两个研究方向。
李名杨博士此前就职于谷歌，担任Daydream/Tango项目技术主管。他的主要研究领域是视觉-惯导里程计(VIO)和即时定位与地图重建(SLAM)，并在该领域拥有20多篇顶级论文及相关专利。在谷歌期间，他的研究重心为多传感器融合和SLAM领域，包括技术的理论创新和商业化。他推进了tango项目与全世界多个高校之间的合作研发计划,也将SLAM技术融合进了多个终端产品中，包括tango手机和ARcore。
这一消息也被视为达摩院成立后的“第一枪”。此前“达摩院”首批公布的研究领域包括：量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等，涵盖机器智能、智联网、金融科技等多个产业领域。聂再清与李名杨的入职，也预示AI Labs未来的产品方向，除了天猫精灵这一语音交互产品外，很有可能会推出基于视觉交互，甚至“机器人”类型的人工智能产品。
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