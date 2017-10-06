新加坡总理：樟宜机场很可能成为恐袭目标 应做好准备

新加坡《联合早报》10月17日报道称，新加坡总理李显龙表示，国外多个机场接连成为恐袭目标，樟宜机场也有危险，本地执法单位也必须做好准备，加强现有的紧急应对措施。
李显龙表示，国家面对无止尽的恐怖主义威胁。国外多个机场纷纷遭受恐怖袭击，享誉盛名的樟宜机场，也很可能成为恐怖分子下手的目标。因此各个单位必须不断加强现有的紧急应对机制，才能有效化解任何可能出现的危机。
报道称，比利时和土耳其的机场去年接连发生恐怖袭击，新加坡内政团队今年因此首次把代号“北极星”的大型反恐演习带入樟宜机场，以加强各个单位的紧急应对能力。演习今天凌晨1时至3时之间举行。
在模拟的恐袭情境中，六名持械的恐怖分子闯入樟宜机场第三搭客大厦，持枪的恐怖分子对公众乱枪扫射，其中一人则在人群中引爆身上的自杀式炸弹。警方、机场人员与多个政府机构紧密配合，成功化解“危机”。
据报道，1997年起举办的北极星演习，今年迈入第十个年头。随着全球反恐形势日益严峻，今年的北极星演习首次分为两个阶段举行。除了今天凌晨由新加坡警察部队领导的樟宜机场模拟恐袭，民防部队下周也将在举行第二阶段的演习，模拟各个单位在发生社区恐袭时的反应与协调能力。（新华网）
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