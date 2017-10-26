新加坡防长：中国将与东盟举行海上联合演习

在南海主权争端未能平息的情况下，正在菲律宾参加第四届东盟防长扩大会的官员说，为增进互信，明年东盟将与中国举行首次海上联合演习。
新加坡防长黄永宏周一在菲律宾邦板牙省的会场外分别与中国国防部长常万全、美国国防部校马蒂斯举行双边会谈。
黄永宏周二告诉记者，新加坡支持中国提出的与东盟举行联合演习的提议，演习的细节会再进一步讨论，东盟“将找一个合适的地区与中国海军一起演习”。
他说，新加坡将推动此做法，因为“这是所有东盟成员和中国都想要的 “如果你们一起演习，至少可以建立彼此间的理解和互信”。
黄永宏表示，与东盟共同举行演习的提议也受到美国与曰本的欢迎，马蒂斯欢迎与东盟国家一起举行演习”。
新加坡国防部在一个声明中说，在与常万全的会谈中，双方讨论了如何“务实地进一步增进东盟与中国的关系”。新加坡是2015年到2018年的东盟-中国关系协调国，明年也将担任东盟轮值主席国，长期以来新加坡一直注意平衡与美中两个大国的关系。
据新加坡媒体报道，分析人士认为，东盟与中国首次海上联合演习，代表这个地区与作为经济大国的中国之间有正面积极的接触，演习的内容可能比较不具战斗性质，例如导航、搜救训练等。
澳大利亚新南威尔士大学教授卡莱尔·塞耶说，这个联合演习代表东南亚国家“在发出信号说，中国不是敌人”，这也是一个关于东盟是否想要与中国合作的指标。
在菲律宾举行的东盟防长扩大会议，是东盟各国防长与亚太地区伙伴进行对话的平台。
官方的新华社报道称，中国国防部长常万全在会议上表示，中国军队将继续深化包括同亚太国家在内的世界各国军队的友好交流和务实合作，推动地区多边安全对话合作机制深入发展。
东盟与日美中等国参加的东盟防长扩大会，24日没有发表联合宣言。2015年召开上次会议时，也没有发表联合宣言。因为与会各方在南海问题上没有达成共识。
日本防卫大臣小野寺五典不点名地批评中国说：“借助实力改变现状的做法，对于地区来说是很大的风险。”
澳大利亚等其他与会国也纷纷对中国提出批评，认为“应该保证航行自由”，“非军事化很重要”。美国国防部长马蒂斯在会议召开前的23日与东盟各国防长举行了会谈，表示“要为提高海洋安保能力进行合作”，表现出对中国施压的态度。
但是，此次会议没有举行联合宣言签署仪式，菲律宾向各国表示，将发表效力弱于联合宣言的“主席声明”。
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