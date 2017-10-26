印度针对中国加强军事部署

内政部长拉杰纳特•辛格周二说，内政部正考虑在印中边境增设50个前哨的建议。
辛格说，阿鲁纳恰尔邦(即我藏南地区——本报注)、喜马偕尔邦和北阿肯德邦正在加紧修建25条与边境前哨连接的公路。
他说：“正在作出安排以确保每一名印藏边境警察都懂基本普通话，这样他们在边境与解放军对峙时就不会有语言问题。”
辛格还说，正在拉达克修建一处作为样板的边防哨所。如果取得成功，将在所有边境前哨推广。
批准向边境安全部队提供专用卫星带宽将使守卫印度与巴基斯坦和孟加拉国边境的边防军、守卫印度与尼泊尔边境的边境巡逻部队和守卫印中边境的印藏边境警察即便在高海拔和偏远边境前哨也能获得较好的通信网络，还能通过卫星监视边境上的可疑活动。
消息人士称，最近在洞朗地区与中国的对峙迫使政府考虑向边境安全部队提供卫星带宽，进行实时监控。
本报在9月初率先报道了政府正在考虑专用卫星带宽，以便使边防部队能够实时监视巴基斯坦和中国军队的动向，跟踪恐怖分子渗透，绘制地形和在偏远地区有效联络，此外在发生对峙时还能评估邻国在边境附近部署的兵力和火炮力量。
内政部还向边防部队提供现代电子侦察设备，比如夜视仪、热像仪、战场侦察雷达、测向仪、无人值守地面传感器和高倍望远镜等。
【《印度时报》网站10月25日报道】题：着眼于中国，印度将扩大海军在印度洋的足迹
印度海军将用全天候巡逻的战舰加强在从波斯湾到马六甲海峡的印度洋地区新的“任务型部署”，以应对从常规威胁和海上恐怖主义到反海盗和人道主义救援的一切不测事件。
目前在印度洋地区随时有12至15艘驱逐舰、护卫舰和大型巡逻船，它们得到海军GSAT-7卫星和P-81“海神”侦察机的支援，以监视这片辽阔的海域。
这项计划是在至关重要的海上交通路线沿线以及在从波斯湾和亚丁湾到马六甲海峡和巽他海峡的“瓶颈”位置部署“任务待命军舰”。一名高级军官说，印度海军已经成为该地区的安全提供者和第一响应者。”
这一“部署调整”当然也是对中国在过去几年向印度洋地区定期派遣舰艇的反应。
除缓慢升级在地处战略要地的安达曼-尼科巴群岛的军事基础设施，印度海军还将通过一系列演习、协同巡逻、训练交流和装备供应来加强与该地区其他国家海军的合作。
安达曼-尼科巴群岛横跨全球主要贸易路线，并可用作对抗中国在印度洋地区行动的枢纽。
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