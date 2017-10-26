俄将试射“萨尔马特”洲际导弹 射程1万公里可载16枚核弹头

英国《泰晤士报》网站10月24日报道称，俄罗斯军方准备试射其下一代洲际弹道导弹，并称这种导弹能够挫败任何防御。
军方去年公布了RS-28“萨尔马特”重型洲际弹道导弹的一张照片，但试射因为故障数次推迟。防务界消息人士对《生意人报》记者说，目前试射工作已准备就绪，将于年底前在俄罗斯西部的普列谢茨克发射场完成发射。
RS-28导弹将取代被北约称为SS-18“撒旦”的R-36导弹。
莫斯科称，“萨尔马特”导弹重100吨，射程约为1万公里，能携带多达16枚弹头，可挫败任何导弹防御系统。
俄国防部下属红星电视台称，这种导弹可携带能够摧毁“得克萨斯或法国那么大”的区域的有效载重。
原本计划于去年进行“萨尔马特”导弹的最初试射，但后来推迟了。今年3月，试射再次推迟，因为发射井未准备就绪。今年4月试射因导弹故障再度推迟。
这种导弹预计将于2019年或2020年入役，装备驻克拉斯诺亚尔斯克和奥伦堡的俄罗斯战略火箭兵部队。
位于车里雅宾斯克附近的马克耶夫设计局正在研制这种导弹。该设计局一年前公布了该导弹的一张图片。
自20世纪70年代以来，“撒旦”导弹一直在俄罗斯军中服役。这种导弹在乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克市（如今被称为第聂伯）设计生产。莫斯科和基辅因克里米亚冲突和乌克兰顿巴斯地区的战争而争执不下，这意味着克里姆林宫不得不寻找其替代品。
据称因为其战略重要性，“萨尔马特”导弹的研制工作受到国防部长绍伊古的顾问的日常监督。
这种导弹预计将携带一种代号为“目标4202”的新型高超音速弹头。这种弹头在与导弹分离后会沿着自己的飞行途径滑翔。
俄罗斯国内媒体报道说，2015年8月对“萨尔马特”导弹的第一级发动机PDU-99进行了试验，并于去年成功测试了一个高超音速弹头。
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