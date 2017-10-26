解放军将加速迈向现代化 力争建成世界一流军队

俄媒称，中国人民解放军人数众多，早就跻身全球最强大军队之列。在发展和巩固现有成就的同时，北京继续落实大规模军队现代化计划，包括建造新的军事设施、研发新装备、组建新部队等。现有计划力争到2035年基本完成。
俄罗斯军事观察网10月24日报道称，几天前，习近平宣布了全面推进国防和军队现代化的新任务。习近平在十九大开幕会上作的报告中，谈到了党和国家在各大领域的行动方向，包括进一步发展解放军。
报道称，习近平指出，要适应世界新军事革命发展趋势和国家安全需求，提高建设质量和效益，确保到2020年基本实现机械化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。
报道认为，由此看来，解放军今后将具有最现代化的面貌。各军兵种都将得到发展和升级。这种革新将通过各种改革和研发先进武器装备的途径来实现。
报道称，凭借高速增长的经济，中国有能力有计划地提高国防开支。中国今年的军费约为1万亿元人民币，同比增长约7%。
报道称，中国军队不存在人员不足的问题。目前中国军队员额约为200万人。除军队人数外，中国领导人还在完善军队的管理机构。中央军民融合发展委员会于今年初成立。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展。据目前掌握的资料，这一机构的成立已经在研发新武器装备方面产生了积极效应。
报道称，研发和制造现代化武器装备是解放军现代化的主要方式之一。近年来，中国积极研制和量产了一批新武器，新式武器的生产和供应过程可能要延续数十年，它对于达成预期目标不可或缺。
报道介绍，中国国防工业已着手更新陆军的武器装备。过时的59式坦克将被96式、99式坦克取代。更换老旧的装甲运兵车和步战车的项目已经启动。火炮、防空系统等领域也在推动类似进程。
报道称，几十年来，解放军空军一直在使用在苏联设计基础上生产的相对老旧的飞机。但同时中国也学会了生产隐形战机和其他一些现代化装备。
报道认为，海军的现代化计划尤其引人关注。过去几十年里，中国造船业制造主流型号舰船的速度令人印象深刻，已经生产出数量可观的051型驱逐舰、052型驱逐舰、054型护卫舰和其他舰船。综合登陆舰、轻型护卫舰、导弹艇等舰船的生产也在进行中。海军发展的最重要项目是航母。第一艘已经入役，第二艘在今年4月下水。在可预见的未来，中国还会建造数艘航母。094型战略核潜艇的建造计划正接近尾声。到2020年，中国海军将有8艘在役的094型核潜艇。
报道援引一些媒体的说法称，与其他大国一样，中国也在研究高超音速飞行器。
此外，报道称，从2015年起，中国着手建造自己的太空侦察卫星系统。数颗卫星已被送入轨道，在可预见的未来还将有一系列发射。北斗导航系统也在继续部署。
报道认为，通过研发新型武器装备，中国不仅能从数量上，还能从质量上缩短与外国的差距。中国国防部与国防军工企业携手在过去几十年里不断更新武器装备。今后，这一进程将继续下去。
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