中国将全力推动技术创新 向价值链上游攀登

美媒称，中共十九大上，习近平在报告中确定了未来若干年的发展基调。他说，中国将建立“以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”。与此同时，共产党要“政治过硬”，就必须“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”。
据美国石英财经网站10月25日报道，在中国南方都市深圳的南山区，年轻人急匆匆地进出银光闪闪的写字楼。这里有数不清的当地初创企业。午饭时分，人群涌入咖啡店，它们有着“创新谷咖啡”和“创茶空间”一类的名字。在这片超现代化工业园区里还四处可见的是令人精神振奋的宣传标语。
报道称，在习近平领导下，中共在鼓励技术和互联网创业方面发挥了更为积极的作用。中国正在调整经济结构，从低效的煤炭等行业转移。高技术和互联网行业是一个新的机会，可以为下一代中国公民提供工作，也能带来新的有国际知名度的跨国企业。
报道表示，耶鲁大学研究中国互联网政策的格雷厄姆·韦伯斯特说：“中国一直在设法向价值链上游攀登，避免落入‘中等收入陷阱’，并且进军清洁能源行业。”他说：“高技术发展的确是一个核心目标。”
报道称，在“中国制造2025”纲领下，政府鼓励国内公司发展本土技术。中国计划到2030年成为人工智能的全球领袖，到2020年把自主品牌工业机器人年产量增加至10万台。一些新规也能帮助国内技术公司在云计算领域获得相对于外国对手的竞争优势。
报道称，地方政府也对政府自上而下的指导作出回应。全国无数城市都设立了风险基金、孵化空间和技术园区——就像深圳软件园——以推动当地互联网初创企业。比如，北京就投入3600万美元把一条曾经都是书店的小巷变成中关村创业大街，一个有成百上千家初创公司的办公园区。
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