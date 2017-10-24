印度向银行注巨资刺激信贷 规模达历史之最

美媒称，面对国家经济增长乏力招致的越来越强烈的批评之声，莫迪政府24日宣布出台一系列措施，以促进信贷增长和提振私人投资。
据美国《华尔街日报》网站10月24日报道，财政部长阿伦·贾伊特利在新闻发布会上说，联邦内阁批准未来两年内向国营银行注资2.11万亿卢比（约合325亿美元），以帮助银行改善财务状况，扩大借贷规模，特别是针对私营部门的借贷。这是印度历史上规模最大的一次注资。
贾伊特利说，计划注入的资金中包括政府拟发行的价值13.5亿卢比的债券，另外还将提供预算支持，并敦促国营银行从市场上借贷。贾伊特利说：“我们相信，在借款能力得到加强后，银行会给私营部门带来急需的大规模刺激。”
印度经济二季度增速下滑到5.7%，为三年来最低，一大原因是消费者需求疲软和私人投资掣肘。
重振经济的另一项关键措施是，内阁批准在今后5年内斥资6.92万亿卢比在全国范围内修建总长83677公里的道路。
尽管政府开支会因修建基础设施和给银行注资而扩大，但政府仍有把握不让本财年的财政赤字与国内生产总值之比突破3.2%的目标值。另外，经济有望从下季度开始加速增长。
经济事务秘书苏巴什·钱德拉·加格说：“我们的宏观经济基本面仍很稳健。通胀和经常账户赤字下降，同时外汇储备达史上最高水平，超过4000亿美元。”
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