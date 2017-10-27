中泰鲜花水果贸易联系更密切

在昆明市斗南花卉市场，工人们正将一批打包好的玫瑰、康乃馨和百合等云南本地种植的鲜花装上冷链车，这些鲜花将在48小时内出现在泰国曼谷的市场上。
负责鲜花运输的云南锦苑国际物流有限公司经理陈娟介绍，冷链车从昆明出发，从西双版纳州磨憨口岸出境后进入老挝，最快36个小时左右抵达泰国曼谷。今年9月，长1800多公里的昆曼公路中国国内段实现全程高速化，进一步缩短了往返两地的时间。
陈娟的公司2009年开始做“昆曼线”鲜切花全程冷链物流运输，此后鲜花年运量以每年10%的幅度增长，去年运输出口泰国的鲜花已达5000吨。
陈娟告诉记者，这些冷链车不会从泰国空着回来，而会将泰国当地产的山竹、榴莲、柚子、龙眼等热带水果运送至昆明，然后销往中国各大城市。
张唐宁是昆明彩航贸易有限公司市场部经理，从最初的每次进口十几件泰国山竹和柚子，到现在每次进口几千件，他已经从事中泰水果进出口贸易十余年。
他的公司位于昆明金马正昌果品市场，这里是云南省主要的水果集散地和昆明市最大的专业性水果批发市场，也是中国国内水果与东南亚热带水果交易流通的重要通道。
据昆明金马正昌果品市场工作人员毕建伟介绍，这个占地130多亩的果品市场里，有约3000家水果批发商户，规模以上进出口企业有60多家。据初步统计，近年来从泰国进口的水果数量以每年20%的幅度增长。
“泰国的柚子十分甜脆。”张唐宁说着便剥开一个柚子给前来订购的客户品尝。
张唐宁说，昆曼公路通车后，来自泰国等东南亚国家的热带水果得以从陆路进入云南，上市周期缩短，使水果在价格和销量方面具有较大优势。
泰国留学生陈思华是云南师范大学国际经济与贸易专业大三的学生，虽然在离家千里之外的云南昆明上学，但她常常可以吃到新鲜的泰国水果。陈思华说：“在学校超市、菜市场和水果店都可以买到泰国的山竹和龙眼，非常方便。”
鲜花和水果的贸易只是中泰贸易的一个缩影。
云南省社科院泰国研究所常务副所长余海秋说，自从中泰两国间开启蔬菜和水果类产品的贸易零关税协议以来，中泰贸易发展不断迈上新台阶，而昆曼公路的全线贯通，为中泰贸易提供了强大的动力保障。
“‘价格有优势、质量有保证’的良好发展态势，促使中泰传统的水果、蔬菜、鲜花贸易不断转型升级，已经从农副产品发展到日化产品、手工艺品及加工制造产品。”余海秋说。
商品贸易的发展也带动了昆曼公路沿线开发。余海秋告诉记者，过去从曼谷一路向北，所经之处很难见到中文，到如今在岔路口已经有明显的中文标识；从商品贸易到服务贸易，不仅提升了泰国当地的就业率，也大大改善了当地人的生活。
“之所以选择来中国学习国际经济与贸易专业，就是想毕业后从事中泰贸易工作。”陈思华说，中泰贸易的发展不仅有利于促进泰国的经济发展，还加强了中泰两国友好合作关系，进一步促进两国民众交往。（新华社）
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