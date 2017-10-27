东京车展电动汽车大放异彩 汽车厂商应对高环保要求

日媒称，第45届东京车展将于27日开幕，25日举行了媒体预展。此次车展的特征是，各公司纷纷推出电动汽车和自动驾驶汽车车型。另一方面，日产汽车公司和神户制钢所曝出的丑闻给这场华丽的“汽车盛典”蒙上了阴影。
据日本《读卖新闻》10月26日报道，本田技研工业公司发布了运动型电动汽车概念车Sports EV Concept。这款车将重心降低，提高了加速等方面的行车性能。本田透露，到2020年将在日本发售小型电动汽车。
报道称，三菱汽车工业公司发布了概念车e-Evolution Concept。这款车是三菱汽车有效利用四轮驱动技术开发出的运动型多用途电动汽车。三菱汽车计划自2020年起引入轻便的新型电动汽车。铃木公司和大发工业公司也发布了电动汽车样车。
报道称，参展电动汽车明显增多的原因在于，各汽车制造商不得不对全世界提出的更高环保要求作出应对。英国和法国制定了到2040年禁售汽油车和柴油车的方针。世界最大的汽车市场中国也在考虑加快普及电动汽车的步伐。本田社长八乡隆弘表示：“如果不开发电动汽车，将无法应对未来的环保要求。”
为战胜海外制造商，日本汽车公司必须提高电动汽车的性能。丰田汽车公司副总裁迪迪埃·勒鲁瓦强调，为在本世纪20年代前半期实现全固体电池实用化将加快开发速度。全固体电池是可使汽车行驶距离得到飞跃性延长的新一代电池。
报道称，为适应将来的需要，各汽车公司还纷纷推出自动驾驶汽车参展。丰田首次发布了雷克萨斯LS Plus Concept，根据设想这款概念车将在高速公路上实现自动驾驶。丰田的目标是到2020年实现这款车的实用化。
报道称，日产此前曝出了让无资质工作人员检验出厂汽车的问题。该公司副总裁达尼埃莱·斯基拉奇在车展的记者会上道歉说：“给大家带来了很大的困扰，我们深感抱歉，今后将努力避免出现同样的失误。”据日产有关负责人透露，问题曝光后，10月新车销量大幅减少。
神户制钢所之前曝出篡改数据的问题。各汽车公司负责人纷纷对此提出了严厉批评，称“这是制造业非常重大的问题”、“日本制造业的信誉受到损害”等。
据日本《朝日新闻》10月26日报道，东京车展媒体预展25日在东京举行。围绕电动汽车和人工智能汽车的开发，竞争日益激烈，但前不久也曝出了日产汽车公司让无资质员工检验出厂汽车的丑闻。
近年来东京车展参展车辆和参观人数均有所减少，场面不如以前盛大热烈。电动汽车领军企业特斯拉公司2013年首次参展，之后并未参展。通用汽车公司等美国三大汽车制造商均不参加此次东京车展。在日本国内汽车市场增长停滞的背景下，人们也开始重新审视车展的意义。
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