美媒称中印都面临空气污染威胁：但只有中国在治理它

美媒称，根据英国《柳叶刀》污染与健康研究委员会的一份最新报告，印度是世界上与污染有关的死亡人数最多的国家，在2015年全世界因污染死亡的总共900万人中占了2.5%。
美国《福布斯》双周刊网站10月25日发表题为《印度和中国都面临致命的污染——但只有一个国家在治理它》的文章称，空气污染是主要原因。2015年，全世界与空气污染有关的650万死亡个例中有181万发生在印度，占总数的28%。这份报告显示，空气污染致死人数是与艾滋病、结核病和疟疾有关的死亡人数之和的两倍，是战争和各种形式暴力致死人数的近15倍。与空气污染有关的死亡个例大都是因为非传染性疾病，比如心脏病、呼吸道疾病、慢性阻塞性肺病和肺癌。
文章称，导致空气质量糟糕的主要原因包括日益严重的城市交通拥堵产生的汽车尾气排放、以化石燃料为动力的重工业、建筑施工以及收获之后在农田进行的焚烧活动。
印度和中国受影响最严重
文章称，按照世界卫生组织（WHO）的标准，PM2.5浓度的日均值不应超过每立方米25微克，年均值不应超过每立方米10微克。但在新德里，PM2.5浓度有时会飙升至每立方米1000微克左右，其浓度之高真的会令许多污染监测设备爆表。
PM2.5指的是细微颗粒物——直径小于2.5微米的微粒，小到足以直接进入肺部和血液。长时间暴露在高浓度的PM2.5之下可能导致支气管炎、哮喘、肺炎等呼吸道疾病甚至是心脏病和中风。
文章称，印度政府尚未采取能够给污染防治带来革命性变化的行动（尽管印度最高法院在今年排灯节期间禁止销售烟花爆竹以维持空气质量——不过遭到了印度教宗教团体和普通民众的抵制）。相反，中国则在几年前就认识到了污染问题的严重性。根据对美国国家航空航天局（NASA）卫星数据的分析，2010年至2015年间，印度全国的细微颗粒物浓度上升了13%，而中国则降低了17%。新德里PM2.5浓度的年均值在每立方米150微克上下，而北京约为每立方米60微克。总的来看，新德里PM2.5浓度的平均值约为北京的3倍，是WHO标准的15倍。
印度可以向中国学习
文章称，印度应该向中国学习。两个国家都是试图通过工业化使大量人口脱离贫困的大国。环境恶化一直被视为这一过程的附带损失，就像美国、日本等最发达经济体已经经历过的那样。
但是，正如著有《窒息：你害怕了解的有关污染的一切》一书的记者珀勒维·艾亚尔所指出的那样，要让政府和民众开始像关注经济增长一样关注污染，通常需要一个“拐点”。她指出，在北京，这个拐点就是“2008年奥运会”。当时，前所未有的国际关注“把（中国的）肮脏空气拖上了头版头条，从此一直占据了那个位置”。
文章称，中国近年来采取了各种污染防治行动，包括设定城市改善空气质量的具体目标、建立大型空气质量监测系统网络、要求企业必须完成环境影响评价、对违规企业处以高额罚款等。虽然是中国的一个主要能源来源，但燃煤发电厂和钢铁企业都已受到了严厉整治。鉴于汽车尾气排放是空气污染的一个主要原因，中国还实施了限制购买和使用机动车的措施。
污染防治能够盈利
文章称，亚洲的许多发展中国家城市之所以位居世界上污染最严重城市的行列，是因为一个普遍却错误的观点，即污染是发展过程中一个不可避免且对自己有利的组成部分。事实上，不作为和环境恶化会带来巨大的代价，而解决办法却能够拉动经济增长。
为了说明这一点，《柳叶刀》的报告指出，每年因污染导致的福利损失约为4.6万亿美元，相当于全球经济产量的6.2%。而仅仅在美国一个国家，对于污染防治的投资自1980年以来已经给美国带来了每年2000亿美元的回报。
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