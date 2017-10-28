操作无人机航拍　新加坡马来西亚记者在缅甸被捕

（內比都28日讯）因违例使用无人机在缅甸国会大厦附近进行航拍，两名分別来自马来西亚及新加坡的记者在当地被逮捕。
缅甸媒体报导，来自马来西亚的莫彩玲（Mok Choy Lin，译音），以及新加坡的刘汉民（Lau Hon Meng，译音），日前在缅甸首都內比都的国会大厦，为土耳其国营电台土耳其之声（TRT）进行空拍作业时，遭到逮捕。
缅甸新闻部指出，逮捕两人后正调查此案，并将他们被捕的消息通知马来西亚与新加坡驻缅甸大使馆。
缅甸国营电视台MRTV报导，莫彩玲与刘汉民是因未获当局许可，就擅自以无人机拍摄国会大厦而被捕。
据报导，两人的缅甸翻译员和司机也在同日被捕。这名翻译员是当地著名记者翁奈梭（Aung Naing Soe）。约25名警员周五傍晚搜查了翁奈梭的住家，并带走其电脑记忆卡和一些文件。
而缅甸警方今日则表示，將根据进出口法（Export and Import Law）的第八条，將他们起诉，而在准备起诉期间，预料將能够取得法院许可，將这4人拘留多达15天。
据瞭解，违法进出口第八条，最高可以判处3年徒刑。
在发生这起拘留事件之际，土耳其因为抨击缅甸迫害若开邦的罗兴亚穆斯林，已经导致两国关系紧张。土耳其总统埃尔多上个月指控缅甸，针对罗兴亚穆斯林鼓动佛教恐怖，並实施种族灭绝。
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