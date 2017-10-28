胡春华卸任广东省委书记，料任副总理

北京讯，中国官媒周六称，广东省委书记易人。有消息指出，前省委书记、此前的“入常”热门人选胡春华或升任副总理。这是19大结束后各级各层领导班子调整的一部分。
本周三，中共19大闭幕式上，中国领导人习近平公布了组成中国最高层的3个领导机构的新成员名单。
未来数周及数月，其余一系列人员调整亦将陆续落实，一批人将退休，另一批人将接任党和政府要职。
新华社周六（10月28日）公布一份简短声明称，李希已从位于东北的辽宁省委书记一职离任，接替胡春华，担任广东省委书记。
与香港接壤的广东是中国最重要经济省份之一。
新华社没有说明胡春华将有何任用，但与上层有联系的消息人士称，他可能升迁，成为国务院副总理之一。
胡春华曾在局势紧张的西藏长期任职，一度被视为中央政治局常委的候选人，但未成功。现常委会由7人组成，以习近平为首，是最高领导机构。
3名与上层有联系的消息人士向路透社透露，现任江苏省委书记李强将接替韩正，调任上海市委书记。一名消息人士指出，李强是习近平的人。李强现年58岁，是华东沿海省份浙江人，习从2002至2007任该省省委书记期间，李曾任省委秘书长。
另一名消息人士称，李会是得到进一步升迁的有力候选人，有可能在2022年的下一届党代会上入常。本周三，他被确定进入25人政治局。政治局接受常委会领导。
消息人士表示，现年63岁的前上海市委书记韩正有可能在明年3月的全国人大会议上成为国务院第一副总理。
兼具中共中央发言人办公室身份的中国国务院新闻办公室未就相关询问立即作答。（路透社）
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