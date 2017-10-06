下午做心脏手术成功率高

研究人员表示，上午实施开心手术术后出现严重心脏问题的可能性比下午做手术高出近一倍。
他们在英国《柳叶刀》周刊上撰文说，试验及实验室测试表明，生物钟是手术结果出现重大差别的主要原因。
法国里尔大学的心脏病专家达维德·蒙泰涅说：“我们发现，上午接受心脏手术的患者术后心脏出问题的概率更高。”
他对法新社记者说：“生物钟会影响患者对这类手术的反应。”
生物钟管理着身体的昼夜循环，从而影响人的睡眠模式、激素释放方式甚至体温。
研究表明，一旦生物钟长期受到干扰，比如受时差影响，会加剧抑郁症和躁郁症，影响人的认知功能和记忆形成。
本月早些时候，诺贝尔医学奖被授予三位美国科学家，他们是认识生物钟运作机制的先驱。新研究分四步展开。首先，科学家研究了接受心脏瓣膜置换术的近600人的医疗记录，其中上下午接受手术的人各占一半。
在298名上午接受手术的患者中，有54人在术后500天内心脏病发作或出现其他重大心脏问题，而下午接受手术的298名患者中只有28人出问题。
而后，在历时一年的临床试验中，有88名患者被随机安排在上午或下午接受心脏瓣膜置换术。
下午接收手术患者的组织所受损伤更少，不仅如此，在实验室模拟测试中，这些组织恢复收缩能力也更快。
针对相同组织的基因分析表明，在下午接受手术患者身上，成百上千与生物钟相关的基因更活跃，这表明心脏也受到生物钟影响。
蒙泰涅及其团队删除并置换了小鼠体内的相关基因，研究这一操作对睡眠与清醒的转换的影响。
最后，他们确定了也许能调节这些基因从而在手术期间保护心脏的候选药物。
心脏病专家米歇尔•奥维兹评论说：“研究论文作者们明确表明，生物钟在临床上具有重要意义。”
他表示，根据研究结果，高危患者应考虑在下午接受手术。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost