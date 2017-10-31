新加坡金管局发布金融行业转型路线图

新加坡10月30日电，新加坡金管局30日发布金融行业转型路线图。这份路线图描述了新加坡金融行业的商业发展战略，提升从业人员技能的规划，以及金融行业持续创新和技术采用的日程表。
新加坡教育部长兼金管局董事王乙康在路线图发布仪式上描述了金管局对于新加坡金融行业转型发展的愿景，即在新加坡建设亚洲领先的全球金融中心。他表示，新加坡的全球金融中心将连接全球金融市场，支持亚洲的发展，并且服务于新加坡本国经济。
新发布的路线图指出，新加坡金融行业的商业发展战略包括将新加坡建设成为领先的国际财富管理枢纽、亚洲基金管理与基金选地枢纽、以及亚洲时区的全球外汇市场价格厘定与流动性中心。
同时，金管局还拟将新加坡建设成亚洲融资与企业筹资中心、亚洲全方位基础设施融资服务枢纽、领先的亚洲固定收益中心、以及亚洲保险与风险转移的全球资本平台，以支持整个亚洲的发展。
在创新和监管方面，新加坡将使用监管沙盒为金融行业的创新业务模型提供便利，加强金融行业的网络安全韧性，并采用技术手段简化金融机构的监管合规。
在就业与技能方面，新加坡将通过扩大该国金融行业的人才库，强化金融从业人员在信息技术方面的技能，重新培训从业人员，加强金融行业领导型人才交流培养，出台行业守则以强化人力资源实践等措施，提升该国金融行业的劳动力水平
路线图还指出，新加坡计划实现金融行业每年4.3%的实际增值和每年2.4%的生产率增长，并且今后每年将新增3000个金融服务工作岗位，以及另外新增1000个金融科技工作岗位。
中国银行新加坡分行行长邱智坤受邀参加此次金融行业转型路线图发布会。他表示，这份路线图显示了新加坡不断发展、自我革新、将金融中心从优秀发展到卓越的决心。中国银行对这份路线图充满信心，将全力以赴、尽最大的努力支持转型蓝图的实施。他透露，中国银行新加坡分行将于１１月参与金管局举办的第二届金融科技大型展览会，并将展示许多创新转型成果。（新华社）
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