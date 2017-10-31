国际奥委会称电竞是体育：训练强度堪比传统运动员

外媒称，国际奥委会28日表示，电子竞技确实是体育运动。在国际奥委会主席托马斯·巴赫的引导下，一场在瑞士洛桑举行的奥林匹克峰会对电子游戏的异军突起表示欢迎。
据法新社10月28日报道，你或许认为电竞玩家们需要的仅仅是舒适的椅子、机能强大的电脑以及熟练的操作技巧，但峰会成员在一份声明中一致认为，“竞技性电子运动可被视为体育活动，其参与者在进行准备和训练的强度方面堪比从事传统运动的运动员”。
报道称，电子竞技的爆炸式发展已在亚洲得到普遍认可。2022年将在中国杭州举行的亚运会计划首次将电子竞技项目纳入争夺奖牌的体育项目中，此举被视为奥运会朝认可电子竞技迈出的重要一步。
上述声明还表示：“电子竞技当前展现出强劲的发展势头，尤其是在各国年轻群体中间。电子竞技可提供一个参与奥林匹克运动的平台。”但国际奥委会的负责人们还是希望对这份热情保持克制。
同时声明中提到：“如果要让国际奥委会认可电子竞技为体育运动，那么其在内容上就不能违反奥林匹克价值观。要获得国际奥委会的认可还要满足一项要求，即必须有一个组织确保其履行奥林匹克运动的各项规章制度（如反兴奋剂、反赌博和反操纵比赛等）。”
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