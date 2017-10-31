中国光伏企业席卷日本市场：或逐渐击垮日本企业

日媒称，中国的光伏产业公司正陆续打入日本市场。这是因为日本政府调整了以固定价格购买可再生能源的制度，而建设大规模太阳能发电站要求低价格的光伏板等产品，中国公司从中发现了商机。日本光伏企业或将面临跟德国光伏产业同样的命运，即当地企业被中国企业横扫。
据《日本经济新闻》10月29日报道，东方日升新能源股份有限公司近期进入了日本市场，这是一家在光伏领域居世界第八位的公司。该公司在东京都内开设了办事处，开始向大规模太阳能发电站运营商进行营销。该公司最大的优势是价格。在市场上，中国公司制造的光伏板的价格一般是日本产品的三分之二左右。
东方日升新能源公司总裁王洪认为，其在日本市场中的竞争对手主要是以中国公司为中心的海外企业。他表示，不用在乎日本公司的产品价格。由于可以进行大规模量产，即使算上进口相关费用成本，中国产品的价格依然远低于日本产品。
报道称，该公司组装工厂设在宁波市等地。其基础零件太阳能电池是自制产品。仅这家公司的太阳能电池产量就相当于日本需求量的60%，可以大幅节省成本。
报道称，世界上最大的光伏公司晶科能源控股有限公司和第二大光伏公司天合光能公司等已在数年前打入日本市场。鉴于早有同行抢先进入日本市场，王洪表示，将在长期保障和售后服务等方面拿出特色。
《日本经济新闻》称，“便宜无好货”是中国产品过去给人的印象，现在中国产品正逐渐摘去这一帽子。西安隆基硅材料股份有限公司已于今春在日本开始营业。该公司因生产发电效率比传统材料高出10%的单晶硅材料而实现了急速成长。
该公司高管李文学在9月访问日本期间曾表示，公司将每年销售额的5%用作研发经费，在技术上不输给日本企业。
报道称，日本2012年调整以固定价格购买可再生能源的制度后，太阳能发电站急剧增加。在五年时间内，购买价格跌至原来的一半，目前光伏材料出货量持续低于前一年。被形容为“太阳能泡沫”的盛况已无影无踪。
报道称，自本月开始，日本启动以输出功率在2000千瓦以上的大规模太阳能发电站为对象的投标制度，政府优先向提出较低售电价格的发电站给予相关认定。此举旨在通过促进行业竞争降低电价。
报道称，发电站为了给出较低价格，不得不降低建设发电站所需成本。这给中国企业带来了商机。
报道称，直到本世纪头十年后半期，日本制造商还在世界光伏市场独占鳌头。现在，市场占有率逐渐被中国企业夺走。
德国在引进可再生资源方面一度走在前列。但今年5月，太阳能世界公司办理了破产手续。曾居世界首位的Q CELLS公司于2012年破产。现在，德国国内已没有光伏工厂，只留下了开发基地。德国光伏市场充斥着中国等亚洲国家生产的低价产品。日本光伏企业很可能与德国一样，在国际市场上无法竞争，国内市场也逐渐被夺走。
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