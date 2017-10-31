美“通俄门”案调查有突破性进展 特朗普前竞选经理遭起诉

港媒称，涉及去年美国总统大选的“通俄门”案的调查工作30日有突破性进展，负责调查此案的特别检察官米勒首次提出起诉。首两名被起诉的涉案人士是总统特朗普的前竞选经理马纳福特及其生意拍档盖茨，他们被控的12项罪名包括串谋反美及洗黑钱。
据香港《星岛日报》10月31日报道，68岁的马纳福特及其生意拍档盖茨30日前往联邦调查局（FBI）在华盛顿的地区办公室自首。负责调查“通俄门”的前联邦调查局长、司法部特别检察官米勒随后发表声明宣布，马纳福特和盖茨被控12项罪名，包括串谋反美及洗黑钱。两人被指替乌克兰前总统亚努科维奇及其亲俄政党工作时赚得数以百万美元计金钱，涉嫌在2006至最少2016年清洗这笔巨款，以便藏匿。
报道称，声明指出两人27日已在华盛顿被起诉，他们30日向FBI华盛顿地区办公室自首后，当局才公布此事。声明指两人还被控未经注册担任外国人的说客，作出虚假和误导的外国代理人声明、作虚假声明及七项未填报外国银行和财务户头报告。
报道称，马纳福特在去年6月至8月出任特朗普竞选经理，他之前曾经担任亚努科维奇的顾问长达十年。亚努科维奇立场亲俄，在2014年反对派示威下倒台。马纳福特被指多次收取当地亲俄政党捐款。盖茨是马纳福特的长期生意拍档，也与马纳福特接触的俄罗斯和乌克兰巨头有联系。
报道称，FBI正调查涉及马纳福特在2012至2013年间的离岸公司汇款转账记录，涉及金额达300万美元。而转账多达13次，部分涉及由乌克兰汇出巨款。该网站指FBI在2012年已知道马纳福特有这些转账，当时正调查他是否瞒税、洗黑钱及协助亲俄的乌克兰政权。
有民主党人认为，若果马纳福特被捕，将会解决“通俄门”的核心问题，证明“特朗普竞选团队和俄罗斯政府之间有利益勾结”。
报道称，“通俄门”的另一个焦点人物、美国前国家安全顾问弗林，也盛传是首波被扣查的目标。弗林曾被揭发在特朗普过渡团队期间，私下与俄罗斯驻美大使接触，商讨美国对俄制裁措施，结果今年1月上任后，不足一个月就辞职。
众议院情报委员会民主党最资深成员希夫较早前说，弗林和马纳福特可能成为首波目标，指两人都涉及私下为外国利益进行游说。
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